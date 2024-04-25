Вандалы осквернили могилу лидера группы «Король и шут»

Санкт-Петербург. Могила основателя рок-группы «Король и шут» Михаила Горшенева пострадала от рук вандалов. Неизвестные разбили плиты с лампадами, разбросали цветы и нарисовали свастики на портретах музыканта, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Злоумышленники надругались над памятью рокера как минимум дважды – 19 апреля и позднее. Поклонники творчества «Короля и Шута» подозревают в нападениях на могилу посетителей расположенного неподалеку компьютерного клуба.

Фанаты навели порядок на месте захоронения кумира и взяли его под охрану. Также они добиваются от администрации кладбища установки камер видеонаблюдения и организации патрулирования. Кроме того, в сети распространяется петиция к городским властям с требованием принять меры по защите могилы Михаила Горшенева.

Напомним, новый всплеск интереса к творчеству «Короля и Шута» произошел в 2023 году, когда на экраны вышел одноименный сериал об истории успеха группы. Его посмотрели более 1 млн зрителей.