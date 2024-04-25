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Вандалы осквернили могилу лидера группы «Король и шут»

10:04, 25 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Вандалы осквернили могилу лидера группы «Король и шут»
10:04, 25 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
185
0
#Санкт-Петербург\n#происшествие\n#подростки\n#кладбище\n#вандализм\n#фанаты\n#культура\n#музыка\n#рок
Фото: pxhere.com
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На портретах Горшенева хулиганы нарисовали свастики.

Санкт-Петербург. Могила основателя рок-группы «Король и шут» Михаила Горшенева пострадала от рук вандалов. Неизвестные разбили плиты с лампадами, разбросали цветы и нарисовали свастики на портретах музыканта, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Злоумышленники надругались над памятью рокера как минимум дважды – 19 апреля и позднее. Поклонники творчества «Короля и Шута» подозревают в нападениях на могилу посетителей расположенного неподалеку компьютерного клуба.

Фанаты навели порядок на месте захоронения кумира и взяли его под охрану. Также они добиваются от администрации кладбища установки камер видеонаблюдения и организации патрулирования. Кроме того, в сети распространяется петиция к городским властям с требованием принять меры по защите могилы Михаила Горшенева.

Напомним, новый всплеск интереса к творчеству «Короля и Шута» произошел в 2023 году, когда на экраны вышел одноименный сериал об истории успеха группы. Его посмотрели более 1 млн зрителей.

10:04, 25 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
185
0
#Санкт-Петербург\n#происшествие\n#подростки\n#кладбище\n#вандализм\n#фанаты\n#культура\n#музыка\n#рок