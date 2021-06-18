Благотворительный фонд «САФМАР» Михаила Гуцериева направит на благотворительные проекты в Удмуртии 450 млн рублей

15 июня Можгу посетил давно знакомый региону человек — Михаил Гуцериев. Это не просто предприниматель. Для Удмуртии он, прежде всего, благотворитель и почётный гражданин. В прошлом году на средства его Благотворительного фонда «САФМАР» в республике построили уникальный объект — ледовый дворец «Можга Арена». Именно туда и отправился меценат.

В ходе визита Михаил Сафарбекович объявил, что с Удмуртской Республикой достигнуты соглашения о развитии в регионе детско-юношеского спорта на 2021-2023 годы. На эти цели благотворительный фонд «САФМАР» выделит почти полмиллиарда рублей.





Всё для блага общества

Благотворительный фонд «САФМАР» был учреждён восемь лет назад, но помогать Удмуртии Михаил Гуцериев начал ещё в 1997 году. С тех пор благодаря ему в регионе появилось множество объектов, без которых современный облик республики был бы уже не тот. При финансовой поддержке М. С. Гуцериева строятся и восстанавливаются храмы в городах и селах республики, поддерживает меценат и образовательные проекты в регионе. В августе 2011 года в Ижевске ввели в эксплуатацию новый корпус Института нефти и газа УдГУ, который стал носить имя Михаила Гуцериева, а двумя годами позднее — современное благоустроенное общежитие для студентов-нефтяников. В новом здании института разместились 12 аудиторий и 20 лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием. Почти за 10 лет институт выпустил 4,5 тыс. студентов, 30 из которых работают сейчас в АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова.

Деятельность Фонда не обошла и здравоохранение: в 2018 году в Ижевске открыли Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Строительство объекта обошлось более чем в 500 млн рублей. Надо отметить, что у центра есть 7 подразделений и филиал в Глазове. Около 2 тыс. человек ежегодно могут проходить в них реабилитацию, причём приезжают дети не только из Удмуртии, но и из других регионов страны. На средства Фонда для детей оплачивается проведение необходимых диагностических и восстановительных мероприятий.

Районные больницы и поликлиники в 2015-2016 годах получили от Фонда Михаила Гуцериева 25 автомобилей скорой помощи, 10 реанимобилей и 4 микроавтобуса. Всё для того, чтобы врачи даже в самых отдаленных уголках республики смогли вовремя добраться до пациентов. Во время пандемии ковида в 2020 году Фонд также оказал поддержку медикам, работавшим с больными коронавирусом, предоставил транспорт и средства индивидуальной защиты.

Проекты, реализованные с помощью Михаила Гуцериева, можно перечислять долго, потому что за почти 25 лет работы сделано всего очень много. С 1997 года в Удмуртию направлено более 2,5 млрд рублей, которые распределились по всем сферам жизни. Можно сказать, что без Фонда «САФМАР» не было бы современной Удмуртии.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов отметил, что в крупном бизнесе Михаила Гуцериева есть и еще один несомненный плюс — рабочие места. В одной «Белкамнефти» работает порядка 4 тыс. человек, при этом во время пандемии коронавируса никого из работников не сократили.

«Ваше отношение к региону для меня — образцово-показательное. Я хочу, чтобы Удмуртия в вашем, в том числе, примере стала самым предпринимательским регионом России. Чтобы предприниматели не только зарабатывали, но и вкладывали деньги в развитие своего региона», — сказал Александр Бречалов.

Он также отметил, что ледовый дворец «Можга Арена», построенный на средства Благотворительного фонда «САФМАР» в 2020 году, является флагманским и самым современным спорткомплексом в Удмуртии.





Лёд и пламя

Делегация во главе с Александром Бречаловым зашла в ледовый дворец, который действительно выглядит очень современно: огромное здание с множеством разных помещений, всё максимально продумано как для юных спортсменов, так и для обслуживающего персонала.

На самой ледовой арене тем временем готовился товарищеский матч между хоккейными командами «ЛУЧ» из Можги и «Ягуар» из Увы. С приветственным словом выступил Глава Удмуртии Александр Бречалов: «Я хотел бы вас познакомить с Михаилом Сафарбековичем Гуцериевым. Благодаря этому человеку появился самый современный спорткомплекс во всей Удмуртии, а не только в Можге. Очень важно, что договорённости, которых мы достигли три года назад, а именно развитие детского хоккея, реализовываются».





Михаил Гуцериев, в свою очередь, поблагодарил всех и отметил, что рад за детей, которые теперь могут в комфортных условиях играть в любимые виды спорта.

«Я поздравляю всех жителей этого небольшого города. Я думаю, это не последний наш объект. Мы будем продолжать. Мы любим Удмуртию, мы любим вас, искренне, от души», — сказал благотворитель в своём обращении. Собравшиеся на трибунах зрители аплодировали, а юные хоккеисты стучали клюшками по льду. После этого ведущий мероприятия сообщил, что Фонд «САФМАР» Михаила Гуцериева дарит ледовому дворцу спортивный инвентарь: хоккейные клюшки, мячи для футбола, волейбола и баскетбола, музыкальный центр для зала гимнастики и боксерские груши для зала единоборств.

Посетила делегация и баскетбольный матч: сражались женские команды «Виктория» из Можги и «Купол-Родники» из Ижевска. Александр Бречалов и Михаил Гуцериев вручили юным баскетболисткам подарки, и спортсменки, в свою очередь, подарили Михаилу Гуцериеву национальный удмуртский музыкальный инструмент — кубыз. Девушки признались, что долго раздумывали над презентом, даже изучали увлечения мецената и поняли, что музыкальный инструмент — это то, что нужно, ведь Михаил Сафарбекович пишет песни для самых популярных исполнителей нашей страны. Также ему торжественно вручили именную хоккейную майку с символикой Удмуртии и ледовой арены «Можга».





После того как участники делегации сделали общее фото с баскетболистками, Александр Бречалов и Михаил Гуцериев поговорили с журналистами. Михаил Сафарбекович отметил, что очень рад работать с властями Удмуртии: «Я просто счастлив взаимодействовать с Удмуртией. Полная гармония. Мы все делаем для людей, во имя людей — и у нас получается. Мы каждый год шаг за шагом делаем что-то новое. Горжусь тем, что мы это сделали», — заявил благотворитель, показывая на можгинский ледовый дворец.

Он также сообщил, что в ближайшие три года направит около полумиллиарда рублей на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Балезино, Якшур-Бодье и Игре. Первый объект уже строится, возведение второго начнётся в течение этого года, а третьего — в следующем.

Также в течение трех лет при участии Благотворительного Фонда «САФМАР», АО «НК «Нефтиса», АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова будет осуществлена модернизация двух хоккейных площадок в селе Каракулино и поселке Яр. Кроме того, ежегодно будет оказываться помощь в проведении Всероссийских детско-юношеских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова, Республиканского турнира по хоккею имени М. Т. Калашникова среди детско-юношеских команд.





Александр Бречалов отметил, что Михаил Гуцериев является крупнейшим меценатом региона, именно поэтому в 2020 году было принято решение о присвоении ему звания Почётного гражданина Удмуртской Республики.

Журналистов, помимо благотворительной деятельности, интересовало также творчество мецената, они поинтересовались у Михаила Гуцериева: скоро ли появятся его новые музыкальные хиты, поэт ответил на этот вопрос утвердительно. Сейчас Михаил Сафарбекович сотрудничает с самыми известными российскими, украинскими и белорусскими композиторами.

После всех торжественных мероприятий в Можге делегация отправилась в Ижевск. Там на Хохряковском кладбище Михаил Гуцериев возложил цветы на могилу первого президента Удмуртской Республики Александра Волкова — именно с ним они когда-то начинали развитие новой Удмуртии.