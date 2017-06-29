2017 год, объявленный в России годом экологии, для Удмуртии стал временем мусорных конфликтов. Вот уже второй раз за полгода умы жителей республики волнуют новые полигоны, которые планируется построить в Удмуртии. Не успели утихнуть споры вокруг строительства полигона под Глазовым, как возмутились жители одной из деревень Сарапульского района, которые тоже не желают видеть рядом с собой место для сбора мусора. Чем обернется для большей части жителей Удмуртии такая несговорчивость сограждан, узнали корреспонденты ИА "Сусанин".





Деньги не пахнут

В 2015 Госдума России приняла изменения к действующему закону "Об отходах производства и потребления". Они призваны поменять всю систему - привлечь для строительства и развития мусорной инфраструктуры частные инвестиции, создать условия для переработки и постепенного ухода от практики захоронения отходов.

Главное изменение - это появление института региональных операторов по обращению с ТКО, на которых возлагается ответственность за сбор и вывоз мусора.

Что же касается жителей всей России в целом и Удмуртии в частности, для них изменение системы обращения с отходами - это новый обязательный коммунальный платеж на вывоз мусора для всех без исключения.

Чем же все эти новшества обернуться для населения Удмуртии уже в ближайший год? Попробуем разобраться.

Сейчас плата за вывоз мусора никак не нормируется и составляет в среднем 2,5 рубля с кв. метра жилья. Тариф для многоквартирных домов устанавливает управляющая компания, а в частном секторе жители чаще всего сами заключают договоры с транспортной компанией. Или же, не сильно заморачиваясь, просто выбрасывают мусор за околицу, образуя несанкционированные свалки, которых в Удмуртии насчитывается более 560.

С 2018 году в платежках всех без исключения жителей республики появится новая строка - утилизация ТКО. Под этим термином будет пониматься весь комплекс услуг по сбору, вывозу на полигоны, сортировке и переработке мусора. Платить за свои отходы придется и горожанам, и жителям сельской местности - сослаться на то, что мусор в хозяйстве не образуется, уже будет нельзя. В случае, если гражданин не оплачивает эту услугу, коммунальные компании смогут взыскать с него долги через суд, как это происходит сейчас, например, с задолженностями за электроэнергию или капремонт. Регион сможет устанавливать предельный уровень тарифа, а также решить, будет ли тариф единым для жителей всех населенных пунктов, или же дифференцированным.

Из чего же будет складываться размер "мусорного" платежа? Это, прежде всего, стоимость каждого этапа услуги. Самые затратные из них - это перевозка. На сегодняшний день 2/3 затрат на утилизацию мусора занимают транспортные расходы. И это при том, что сейчас мусор в основном путешествует на свалки рядом с городами. В случае, если не будут построены новые полигоны под Воткинском, Глазовом и Сарапулом, после закрытия действующих полигонов у Воткинска, Сарапула и Глазова отходы из этих районов республики будут отправляться на полигоны под Ижевском. Таким образом, путь мусора до места назначения увеличится с 5-12 км до 100-180 км. Кроме того, возрастет время доставки, поэтому чтобы возить больше отходов за один раз, транспортным компаниям придется менять мусоровозы на более крупные машины, что опять же скажется на величине тарифа.

По оценке экспертов, затраты на вывоз отходов могут вырасти с 35-50 рублей до 200-300 рублей на человека в месяц. При этом многое зависит от того, будет ли в Удмуртии утвержден единый тариф. В этом случае более высокие транспортные затраты по сбору мусора в отдаленных сельских районах будут компенсироваться за счет жителей крупных городов, и особенно Ижевска. Так что, фактически, ижевчане будут дотировать перевозку отходов со всей республики.





Свалочный вопрос

По данным Минприроды Удмуртии на 1 июня 2017 года в Удмуртии действуют 8 объектов размещения отходов. Пять из них уже внесены в государственный реестр и имеют положительное заключения государственных экспертиз, то есть они смогут продолжать работу. Это два полигона в Завьяловском, и по одному в Якшур-Бодьинском, Можгинском и Увинском районах.

Еще три свалки, расположенные возле Воткинска, Глазова и Сарапула, будут работать лишь до конца 2018 года, но как показывает недавняя ситуация с полигоном «Кучино» г. Балашиха, полигон может быть закрыт и через день. Как и все старые свалки ТБО, возникшие в 60-70-е годы прошлого века, они были созданы без каких-либо природоохранных защитных сооружений, то есть мусор просто складывается на отведенный земельный участок или карьер. По новому законодательству, такие свалки больше не имеют права на существование и должны быть закрыты.

В 2017 году в Удмуртии утвердили новую территориальную схему обращения с отходами. По ней в республике предусмотрено:

- строительство четырех новых кустовых полигонов (в Глазовском, Воткинском, Сарапульском, и Камбарском районах).

- строительство двух мусоросортировочных комплексов - в Ижевске (мощностью до 250 тыс тонн в год) и Глазове (мощностью до 100 тыс тонн в год),

- строительство восьми мусоросортировочных станций на действующих и новых полигонах

- пяти мусороперегрузочных станций.





Территориальная схема движения отходов по зонам в Удмуртии

Однако эти планы тут же подверглись корректировке. В Глазове жители города, подстегиваемые определенными политическими силами, выступили против возведения нового современного полигона возле деревни Карасево. Главным аргументом стало наличие неподалеку от стройки Сянинского водозабора. Жителей не убедило даже то, что проект прошел полную экологическую экспертизу. Под обращением о прекращении строительства подписались более 12 тысяч глазовчан.

В свою очередь, Удмуртский природоохранный межрайонный прокурор Егор Вихарев сообщил, что доводы заявителей, в частности нахождение вблизи полигона объектов культурного наследия, нарушении размера санитарно-защитной зоны, а также возможного загрязнения Кузьминского участка Глазовского месторождения пресных подземных вод (в простонародье «Сянинского») подтверждения не нашли.





Что в итоге?

Жесткие сроки, установленные федеральным законодательством, обязывают регионы перейти на новую систему уже к январю 2019 года. По данным министерства энергетики и ЖКХ Удмуртии, региональный оператор заработает в республике к маю 2018 года, тогда же будет утвержден новый тариф. Таким образом, у республики остается лишь полтора года, чтобы построить все запланированные полигоны.