Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

Рыбаки Удмуртии уже начали выходить на лёд

17:20, 15 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Рыбаки Удмуртии уже начали выходить на лёд
17:20, 15 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
715
0
#Удмуртия\n#водоёмы\n#лед\n#зимняя рыбалка
Фото: unsplash.com (erin mckenna)
715
0

Жителям региона напоминают, насколько это опасно при плюсовой температуре воздуха.

Ижевск. Удмуртия. МЧС Удмуртии сообщает о первых случаях выхода рыбаков на лёд. Об этом пишет пресс-служба ведомства. 

На некоторых водоёмах региона уже начал формироваться тонкий слой льда. В результате особенно нетерпеливые рыбаки решили пораньше открыть сезон подлёдной ловли.

Сотрудники МЧС предупреждают жителей Удмуртии, что сейчас гулять по тонкому льду или рыбачить на нём опасно для жизни. С вероятностью 100% люди упадут в воду. Безопасным для человека считается лёд, толщина которого превышает 10 см. Если температура воздуха держится выше 0 градусов более трёх дней, то прочность льда снижается на 25%. 

Главный государственный инспектор по маломерным судам Удмуртии Роман Щетников отметил, что в прошлом сезоне в Удмуртии из-за тонкого льда погибли три человека. Первый случай произошел 29 октября 2023 года в деревне Верхний Казес Шарканского района.

Родителей просят поговорить с детьми об опасности игр у водоёмов и напомнить им, как опасно выходить на лёд. 

17:20, 15 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
715
0
#Удмуртия\n#водоёмы\n#лед\n#зимняя рыбалка