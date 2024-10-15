Рыбаки Удмуртии уже начали выходить на лёд

Ижевск. Удмуртия. МЧС Удмуртии сообщает о первых случаях выхода рыбаков на лёд. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

На некоторых водоёмах региона уже начал формироваться тонкий слой льда. В результате особенно нетерпеливые рыбаки решили пораньше открыть сезон подлёдной ловли.

Сотрудники МЧС предупреждают жителей Удмуртии, что сейчас гулять по тонкому льду или рыбачить на нём опасно для жизни. С вероятностью 100% люди упадут в воду. Безопасным для человека считается лёд, толщина которого превышает 10 см. Если температура воздуха держится выше 0 градусов более трёх дней, то прочность льда снижается на 25%.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Удмуртии Роман Щетников отметил, что в прошлом сезоне в Удмуртии из-за тонкого льда погибли три человека. Первый случай произошел 29 октября 2023 года в деревне Верхний Казес Шарканского района.

Родителей просят поговорить с детьми об опасности игр у водоёмов и напомнить им, как опасно выходить на лёд.