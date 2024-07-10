История с комфортной жизнью в ЖК «Онежский дворик» в Ижевске никак не может обрести счастливый финал. Жители квартала, который год мечтающие о пусть маленьком, но своём сквере, никак не могут добиться справедливости у городских властей.

Напомним, жилой комплекс расположен в соседнем от администрации Ижевска квартале. Он ограничен улицами Щорса, Коммунаров и переулками Северный и Раздельный. Заезжать сюда жители стали полтора десятка лет назад. Застройщик — компания «СТИМ» — в череде привлекательных моментов обещал важное — по соседству будет два сквера. Один уже имеется — старый и большой у «Дома молодёжи»; второй застройщик обязуется создать рядом с домами, когда здесь снесут домик старой застройки.





Призрачные надежды

За минувшее время большой сквер оказался утрачен. В 1985 году к юбилею Великой Победы его высадили ветераны Великой Отечественной войны — сотрудники соседнего завода «Редуктор». Теперь его вырубили подчистую, чтобы возвести высокое здание Арбитражного суда Удмуртии с внешней парковкой. Жители «Онежского дворика» пока что были вынуждены в качестве рекреационной зоны использовать «Открытый сад», который хоть и расположен недалеко, но по старым и узким тротуарам вдоль обоих переулков, постоянно заставленных машинами, путь туда комфортным назвать трудно.

И тут новая напасть. Та самая компания «СТИМ» решила, что на месте сквера должно появиться офисное здание. Причём, не одноэтажный «магазинчик», а полноценная высотка.

Жители уютного дворика решили в законной форме отстоять свои права на комфортную жизнь. Единственный мирный путь — общественные обсуждения, проводимые мэрией. И вот тут, к сожалению, начинается история, когда нормативные бюрократические дела становятся важнее личного мнения живых людей. К тому же, в 2023 году Ижевск оказался обезглавлен — предыдущий градоначальник подал в отставку (а потом отправился под суд). Врио главы города за время полномочий успел утвердить результаты общественных обсуждений, где поднимался вопрос о сквере. Тогда, во-первых, решили отправить проектную документацию на доработку. Во-вторых, в обсуждении приняло участие 134 человека. Хотя в «Онежском дворике» живёт 1500 человек…

В сентябре 2023 года у Ижевска появился новый мэр — Дмитрий Чистяков. В апреле 2024 года он организовал очередные общественные обсуждения. В чём заключались «замалчивания» того мероприятия, «Сусанин» подробно писал.

Результаты тех обсуждений с лёгкостью в открытом пространстве найти не удастся. Но в июле назначены новые обсуждения!





Новый план

И снова как в анекдоте: «…но есть нюанс». Официально эти обсуждения стартовали 1 июля, закончиться должны 17-го числа. Казалось бы, две недели — достаточный срок. Но вот сам проект, который выносится на обсуждение, — схемы и «картинки» того, каким же сейчас новый мэр видит новый квартал, — опубликовали на сайте и выставили в администрации Октябрьского района лишь 9 июля. Вот ссылка на сам документ.

Причём, чтобы ознакомиться с макетом «живьём», жителям с улицы Коммунаров придётся ехать в районную администрацию на улице Песочной. Хотя здание мэрии в десяти минутах пешком. Да и времени на знакомство в рабочие будни предложено всего в полтора-два часа в день. Удобно ли это горожанам? Успеют ли они по июльской жаре в рабочее время проехать через полгорода, чтобы суметь высказать своё мнение?

А высказаться надо.

Потому как новый проект опять «слегка лукавит». Как видно из текста документа, офисное здание (обозначено на схеме цифрой 6) теперь предложено построить не в 9 этажей, а всего в 6. Рядом предложено разместить полсотни парковочных мест.





Причём, однажды уже пообещавший жителям сквер застройщик «СТИМ» предлагает новую историю — сквер будет, но по соседству. Под него на плане выделена зона слева — западная часть вдоль улицы Щорса. Но… есть нюансы. Эта территория частных домов. Нет никакой уверенности, что их собственники согласятся отдавать свои дома в центре города под некоммерческую историю.

Таким образом, ситуация повторяется один в один. Горожане почти 15 лет ждут обещанного — простого сквера у себя под окнами. Обещавший его застройщик упорно не хочет выполнять обещанного. Администрация, соблюдая формальные процедуры, пока никак не выразила своё мнение… А проект сквера на новом месте видится таким же эфемерным.

Но зато новый план гарантирует, что и в без того стеснённом пространстве появится ещё не одна полноценная парковка, где весь день будет стоять полсотни машин. Офисный центр предполагает, что в течение дня к нему постоянно будут подъезжать и отъезжать автомобили. О спокойной жизни и безопасной прогулке с детьми можно будет забыть. Видимо, как и о сквере в какой бы то ни было форме, где можно бы было спокойно провести время с детьми. Такой вот он, объявленный президентом Год семьи.





Что делать?

Что же остаётся делать оставленным на произвол судьбы жителям «Онежского дворика»? Единственным законным шагом вновь остаётся участие в предложенных общественных обсуждениях. Принять участие в них могут граждане, постоянно проживающие в этом ЖК.

До 17 июля лишь по будним дням им необходимо высказаться в защиту своего права на комфортную жизнь.

Для этого придётся отправиться в администрацию Октябрьского района Ижевска (улица Песочная, 2/1, кабинет 202).

Часы работы экспозиции: понедельник, вторник, среда, четверг — с 15:00 до 17:00, в пятницу — с 15:00 до 16:30.

Также оставить своё мнение можно и удалённо. Для этого можно перейти по той же ссылке, и нажать кнопку «Оставить предложение / замечание», которая появится после авторизации на Госуслугах.



