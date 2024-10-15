Назад в будущее: шарлатаны с «машиной времени» обманули сотни пенсионеров в Индии

Канпур. Индия. Сотни пенсионеров из Индии стали жертвами супружеской пары, предлагавшей вернуть молодость с помощью «машины времени». Легковерные старики заплатили мошенникам в общей сложности 350 млн рупий (более 400 млн рублей), пишет Лента.ру со ссылкой на NDTV.

По данным полиции, Раджив Кумар Дубей и его жена Рашми открыли медицинский центр в городе Канпур штата Уттар-Прадеш. Они убеждали пожилых посетителей, что располагают настоящей «машиной времени», которую якобы приобрели в Израиле. При помощи фантастической техники шарлатаны предлагали за 6 тыс. рупий (6,9 тыс. рублей) омолодиться в ходе 10 сеансов. Кроме того, за 90 тыс. рупий (103 тыс. рублей) можно было пройти комплексное омоложение в течение 3 лет.

Уголовное дело «путешественников во времени» возбудили после того, как в полицию обратилась женщина, которая потратила на услуги медцентра более 1 млн рупий – естественно, без обещанного результата. Выяснилось, что мошенники обманули сотни граждан. Подозреваемых разыскивают.