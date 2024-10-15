Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

Назад в будущее: шарлатаны с «машиной времени» обманули сотни пенсионеров в Индии

15:18, 15 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Назад в будущее: шарлатаны с «машиной времени» обманули сотни пенсионеров в Индии
15:18, 15 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#Индия\n#медицина\n#пенсионеры\n#молодость\n#время\n#полиция\n#мошенники
Фото: pxhere.com
23
0

Пожилым людям предлагали омоложение.

Канпур. Индия. Сотни пенсионеров из Индии стали жертвами супружеской пары, предлагавшей вернуть молодость с помощью «машины времени». Легковерные старики заплатили мошенникам в общей сложности 350 млн рупий (более 400 млн рублей), пишет Лента.ру со ссылкой на NDTV.

По данным полиции, Раджив Кумар Дубей и его жена Рашми открыли медицинский центр в городе Канпур штата Уттар-Прадеш. Они убеждали пожилых посетителей, что располагают настоящей «машиной времени», которую якобы приобрели в Израиле. При помощи фантастической техники шарлатаны предлагали за 6 тыс. рупий (6,9 тыс. рублей) омолодиться в ходе 10 сеансов. Кроме того, за 90 тыс. рупий (103 тыс. рублей) можно было пройти комплексное омоложение в течение 3 лет. 

Уголовное дело «путешественников во времени» возбудили после того, как в полицию обратилась женщина, которая потратила на услуги медцентра более 1 млн рупий – естественно, без обещанного результата. Выяснилось, что мошенники обманули сотни граждан. Подозреваемых разыскивают.

15:18, 15 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#Индия\n#медицина\n#пенсионеры\n#молодость\n#время\n#полиция\n#мошенники