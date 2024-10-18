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СМИ сообщили о бегстве 300 солдат ВСУ из полукотла в Курской области

16:23, 18 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
СМИ сообщили о бегстве 300 солдат ВСУ из полукотла в Курской области
16:23, 18 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
117
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#военные\n#Минобороны\n#СМИ\n#видео\n#дроны\n#спецоперация\n#СВО
Источник фото: pxhere.com
117
0

Кадры отступления опубликовал телеграм-канал Mash.

Толстый Луг. Курская область. Бегство попавших в полукольцо украинских военных сняли на видео в районе Толстого Луга Курской области. По данным телеграм-канала Mash, позиции оставили около 300 солдат ВСУ, пишет «Российская газета».

На кадрах видно бегущих по полю людей в военной форме, по которым наносит удары артиллерия и дроны. Издание сообщает, что около 50 бойцов ВСУ при этом погибли, несколько десятков сдались в плен.

18 октября пресс-служба Минобороны России сообщила о нанесении ударов по ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Толстый Луг, Богдановка и Бондаревка Курской области. Также ведомство представило кадры массового отступления украинских боевиков из Любимовки.

Напомним, 16 октября стало известно об освобождении населенных пунктов Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР. 

16:23, 18 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
117
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#военные\n#Минобороны\n#СМИ\n#видео\n#дроны\n#спецоперация\n#СВО