СМИ сообщили о бегстве 300 солдат ВСУ из полукотла в Курской области

Толстый Луг. Курская область. Бегство попавших в полукольцо украинских военных сняли на видео в районе Толстого Луга Курской области. По данным телеграм-канала Mash, позиции оставили около 300 солдат ВСУ, пишет «Российская газета».

На кадрах видно бегущих по полю людей в военной форме, по которым наносит удары артиллерия и дроны. Издание сообщает, что около 50 бойцов ВСУ при этом погибли, несколько десятков сдались в плен.

18 октября пресс-служба Минобороны России сообщила о нанесении ударов по ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Толстый Луг, Богдановка и Бондаревка Курской области. Также ведомство представило кадры массового отступления украинских боевиков из Любимовки.

Напомним, 16 октября стало известно об освобождении населенных пунктов Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР.