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Президент Венесуэлы обвинил Илона Маска в финансировании попытки госпереворота

16:28, 15 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Президент Венесуэлы обвинил Илона Маска в финансировании попытки госпереворота
16:28, 15 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Латинская Америка\n#США\n#Венесуэла\n#президент\n#выборы\n#беспорядки\n#переворот\n#Илон Маск
Фото: pxhere.com
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По мнению Мадуро, американский предприниматель потратил на это 1 миллиард долларов.

Каракас. Венесуэла. Спонсора попытки государственного переворота в Венесуэле назвал президент страны Николас Мадуро. По его словам, 1 млрд долларов США пожертвовал на это минувшим летом американский предприниматель Илон Маск, пишет «Российская газета».

В эфире телеканала Venezolana de Television глава государства напомнил, что после выборов президента Венесуэлы 28 июля ультраправая оппозиция пыталась дестабилизировать ситуацию в стране. По мнению Мадуро, за беспорядками стояла не только администрация США, постоянно вмешивающаяся в дела латиноамериканских стран, но и лично Маск. 

«Илон Маск инвестировал в государственный переворот, фашистский мятеж и насилие против выборного процесса не менее миллиарда долларов», - заявил Мадуро. При этом средства Маска шли на финансирование террористических группировок, добавил президент. 

28 июля 2024 года в Венесуэле прошли президентские выборы, победу на которых с незначительным перевесом одержал Николас Мадуро. Его основной конкурент Эдмундо Гонсалес набрал 44% голосов. Оппозиция не признала победу действующего президента и устроила массовые акции протеста по всей стране с погромами, поджогами и столкновениями с полицией. 

16:28, 15 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Латинская Америка\n#США\n#Венесуэла\n#президент\n#выборы\n#беспорядки\n#переворот\n#Илон Маск