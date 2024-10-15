Президент Венесуэлы обвинил Илона Маска в финансировании попытки госпереворота

Каракас. Венесуэла. Спонсора попытки государственного переворота в Венесуэле назвал президент страны Николас Мадуро. По его словам, 1 млрд долларов США пожертвовал на это минувшим летом американский предприниматель Илон Маск, пишет «Российская газета».

В эфире телеканала Venezolana de Television глава государства напомнил, что после выборов президента Венесуэлы 28 июля ультраправая оппозиция пыталась дестабилизировать ситуацию в стране. По мнению Мадуро, за беспорядками стояла не только администрация США, постоянно вмешивающаяся в дела латиноамериканских стран, но и лично Маск.

«Илон Маск инвестировал в государственный переворот, фашистский мятеж и насилие против выборного процесса не менее миллиарда долларов», - заявил Мадуро. При этом средства Маска шли на финансирование террористических группировок, добавил президент.

28 июля 2024 года в Венесуэле прошли президентские выборы, победу на которых с незначительным перевесом одержал Николас Мадуро. Его основной конкурент Эдмундо Гонсалес набрал 44% голосов. Оппозиция не признала победу действующего президента и устроила массовые акции протеста по всей стране с погромами, поджогами и столкновениями с полицией.