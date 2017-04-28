Это вызвало бурные споры во время заседания комиссии Гордумы Ижевска, в которой принимали участие руководители коммунальных компаний – УКСа и «Ижводоканала», председатель городской думы Ижевска Олег Гарин, депутаты от партий Единой России, ЛДПР и КПРФ, директора управляющих компаний и общественники.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии состоялось заседание комиссии Гордумы Ижевска по вопросам ЖКХ. В нем приняли участие руководители коммунальных компаний – УКСа и «Ижводоканала», председатель городской думы Ижевска Олег Гарин, депутаты от партий Единой России, ЛДПР и КПРФ, директора управляющих компаний и общественники.

Затишье перед бурей

Заседание комиссии началось с того, что председатель Гордумы Ижевска и депутат Владимир Гуляев обозначили перед всеми участниками проблемы, с которыми в последнее время сталкиваются жители столицы Республики.

«Вчера был яркий пример - у людей до сих пор есть непонимание. Обеспокоенность вызывает то, что мы не научились работать с жителями и ставим их перед какими-то вещами. Также интересуют отношения между управляющими компаниями и поставщиками ресурсов. Сбор и время выставления квитанций. К 1 числу квитанции должны быть выданы. Когда это все нормализуется и будут ли ошибки еще?», - поинтересовался Владимир Гуляев у директора Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Дениса Детинкина.

После этого руководитель «ЭнергосбыТа» отчитался о проделанной работе, подчеркнув, что возникали проблемы при выставлении первых платежек из-за наложения баз данных.

«Первые платежки выставились с задержкой, во вторых платежках были некоторые ошибки. Расчет был произведен правильно – была некорректно отражена информация в квитанции», - сказал Детинкин, отметив, что таких платежек было не более 10 процентов от всего объема.

Затем руководитель рассказал о том, каким образом выставляются платежи жителям города, как принимает компания определенные показания, где открыла дополнительные офисы и как будет решать проблемы с оставшимися ошибками.

«Сейчас мы часть вопросов доработаем и выход квитанций к 1 числу мы наладим к 1 июля. Пока будем все максимально дорабатывать», - сказал Детинкин.

После этого участники обсудили платежную дисциплину, которая должна волновать управляющие компании, так как на данный момент увеличивается кассовый разрыв, составляющий несколько миллионов. «Ижкомцентр», судя по всему, ситуация пока устраивает, но те деньги, которые не доходят до УК (16 млн рублей – прим. ред.) не получают подрядные организации. В свою очередь директор ЖРП №8 сообщила, что в ее УК ситуация не такая плачевная, потому что «ЭнергосбыТу» был отдан не весь фонд, а всего 170 домов.

Первое упоминание

После этого участники комиссии впервые за время заседания услышали аббревиатуру МФЦ (многофункциональный центр – прим. ред.). По словам Владимир Гуляев туда несколько раз обращались жители города, из-за того, что не знали куда можно обратиться, чтобы получить разъяснения по новым платежкам.

«Может быть на их площадках нам что-то сделать, куда идут люди, а не на площадках Сбербанка?», - задали вопрос Детинкину

Денис Детинкин парировал это тем, что впервые слышит о такой проблеме, однако сотрудничать с многофункциональным центрами, судя по всему, не намерен, так как ранее имел «опыт попадания в МФЦ».

«Если переведем туда, то МФЦ с госуслугами не выдержит такой нагрузки. К нам никаких предложений от МФЦ не поступало», - парировал такое предложение Детинкин.

После этого высказался представитель Общественной палаты Александр Алексеев, который ничего нового участникам заседания не сообщил, повторив все то, о чем говорилось ранее.

Затем на заседании озвучили информацию о том, сколько обращений поступило в органы жилищного надзора. По словам начальника Госжилинспекции Удмуртии Марата Исмагилова, с начала года зарегистрировано 1600 обращений по вопросам корректировки платы за отопление, платы за коммунальные ресурсы для ОДН в содержании, расчетов платы исполнителями услуг, а также по некорректным платежным документам.

«Надо этим организациям несколько раз самим перепроверить документ, до того как отправлять его жильцам. Эти два месяца показывают, что эта цепочка дает сбой. Ситуация в Ижевске нехорошая, ее надо решать. Третью такую платежку «Энергосбыт» и другие компании просто не имеют права доставлять», - сказал Исмагилов.

«Дёрг» или не «дёрг»

После этого на тему платежек высказался депутат Гордумы Дмитрий Кулишов, который отметил, что «такие начинания не должны заканчиваться тем, что в конечном итоге мы деньги забираем у среднестатистического горожанина из кошелька».

«Что-то мы тут порешали, что-то поделали, друг другу обосновали, что так надо сделать в силу закона, а в итоге мы вместо 400 рублей мы у человека из кошелька 4000 рублей «дёрг» или не «дёрг», - сказал Кулишов, отметив, что в данной ситуации нужно развернуть более широкое информационное освещение, а также увеличивать количество офисов, где можно оплатить новые единые платежные документы.

Здесь же впервые упомянули и Ивана Васильевича (Маринина – и.о. министра ЖКХ Удмуртии), которому намекнули на то, что пора тоже включаться в работу, а также выяснили, что в сложившейся ситуации с новыми платежками виноват в том числе и директор Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин, взявший ответственность на себя.

После этого участники начали откровенный спор друг с другом, путая при этом единый платежный документ с платой за общедомовые нужды и перерасчет за отопление.

Эмоционально высказался и Денис Детинкин, который посетовал на то, что сейчас жители реагируют только на жареные факты.

«Людям жареные факты нужны, никому не интересно, когда мы в минус перерасчитываем. После выступления некоторых чиновников, которые говоря, что мы вас накажем и оштрафуем – у нас наплыв людей», - сказал Детинкин.

После этого комиссия вновь превратилась в «базар». Каждый тянул одеяло на себя, не слушая других участников заседания.

«Мы всем объясняем, что происходит, мы доначислили гражданам 40 млн рублей, но сегодня в камеры ничего важного не попадет. Будет эмоциональное выступление Дмитрия Владимировича (Кулишова) и Марат Равильевич (Исмагилов), с его категоричным заявлением про 1600 обращений, в том числе и ОДН, которые к Денису Геннадьевичу (Детинкину) отношения вообще не имеют! Что такое площадка министерства?! Есть Российская Федерация, есть законы России, какая площадка министерства?», - также эмоционально высказался директор УКСа Ярослав Балобанов.

Это замечание крайне болезненно было воспринято большинством участников комиссии, заседание которой вновь переросло в эмоциональный спор.

После этого слово взял Иван Маринин, который задал Денису Детинкину вопросы, ранее уже не раз обсуждавшиеся, а также попытался подсказать руководителю компании выходы из сложившейся ситуации.

После слов Маринина градус обсуждения немного утих, так как Денис Детинкин начал вновь объяснять сложившуюся ситуацию всем собравшимся.

МФЦ раздора или гнилые фрукты

После эмоциональных выступлений управленцев выступила директор ЖРП №8, которая попросила не накалять и без того напряженную обстановку, а Дмитрий Сурнин задал вопрос о создании муниципального расчетного центра Ивану Маринину и Сергею Задорожному.

Задорожный рассказал, что создание таких центров наметили в прошлом году, однако принятое решение о передаче МФЦ в республиканскую собственность этот процесс остановило.

«Я надеюсь, что мы эту проблему решим и вернемся к главному вопросу», - сказал замглавы администрации города Ижевска по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Задорожный, отметивший, что все проблемы сейчас возникают из-за федерального законодательства, которое «по-разному читают юристы».

Он также отметил, что «Ижводоканал» перешел на единую платежку, так как ранее до 20 процентов платежа уходило на банковскую комиссию.

После этого перед комиссией вновь выступил и.о. министра ЖКХ Удмуртии Иван Маринин, который напомнил, что единая платежка – это не ноу-хау, а 90 процентов жалоб на ОДН зарегистрированы в Ижевске.

«Если нам в магазине продают гнилые фрукты – мы идем в другой», - отметил Маринин и рассказал о том, что с 1 июля МФЦ становятся государственными и с 1 июля МФЦ будут альтернативой «Энергосбыту».

«Мы обеспечим такую возможность, чтобы человек пришел в МФЦ и мог там заплатить за коммунальные услуги. Коллеги, нужно создать такую услугу. Об этом я еще нигде не говорил», - сказал и.о. министра ЖКХ Удмуртии Маринин, который призвал управляющие компании заключить договор с МФЦ на выставление счетов.

«Готовы управляющие компании. Давно готовы», - сказал Маринин.

Однако ему тут же сказали о том, что, если говорить о едином платежном документе, то в МФЦ управляющие компании не пойдут.

«Я полностью согласен, что такая альтернатива нужна. И тут по нормативам был вопрос в области министерства. До 20 мая мы примем документ, и они будут на 30 процентов меньше, чем действующие», - сказал Маринин, но ему тут же директор УКСа Ярослав Балобанов напомнил про 261-ФЗ. Также он добавил, что такое снижение может спровоцировать банкротство управляющих компаний.

Обсудили в ходе заседания и ситуацию с узлами учета, а также переход на фактическую оплату отопления.

Также Маринин в очередной раз призвал управляющие компании заключить договор с ресурсоснабжающими на приобретение коммунальных ресурсов, однако Ярослав Балобанов отметил, что поставщики ресурсов не в праве принудить УК заключать этот договор. Также и.о. министра рекомендовал всем управляющим компаниям передать данные по информационному обмену «Энергосбыту», указывать «Энергосбыту» показания общедомового прибора учёта и сумму начисления по всем жилым и нежилым помещениям либо в личном кабинете, либо в реестре на сайте.

Также комиссия обсудила «переход» «Ижводоканала» от «Энергосбыта» к МФЦ в случае, если расчетный центр все-таки создадут к 1 июля.

Исполняющий обязанности министра ЖКХ также отметил, что 75 процентов города контролируется пятью управляющими компаниями.

«…получается пять директоров и один депутат Гордумы Ижевска поставщик – неужели 6 человек не могут договориться? Мы тут сидим 20 человек и что-то обсуждаем», - сказал Маринин в конце заседания, после чего члены комиссии перешли к подведению итогов.

Участники заседания комиссии решили:

1. Попросить Госжилинспекцию подготовить разбивку по жалобам для понимания ситуации (единогласно).

2. Поддержать с 1 июля создание конкурентной площадки для создания и оплаты единого платежного документов (альтернатива «ЭнергосбыТ Плюс»). Директор УКСа Ярослав Балобанов воздержался от голосования, так как является заинтересованным лицом. Остальные участники проголосовали «за».

3. Расширить информационное поле для объяснения всех процессов касающихся проблем с ОДН и едиными платежками (рассмотреть вариант с газетой «Столица Ижевск»)

4. Вернуться к обсуждению вопроса с 1 июля. Здесь Балобанов также воздержался.

«Сегодня мы видим сложившуюся ситуацию, мы с ней не согласны. Было много обращений от граждан. Были ошибки. Мы не можем оставаться в стороне и пытаемся найти механизмы для исправления ситуации. Плюс получилось так, что обсудили общедомовые нужды. Министерство ЖКХ озвучило свою позицию. К этому вопросы мы вернемся первому 1 июня. По многим позициям срок именно такой», - сказал председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин.

Он также, прокомментировал создание муниципального расчетного центра.

«Это было сделано с тем, чтобы у горожан был выбор, через кого будут проходить платежи, так как к «Энергосбыту» сейчас есть вопросы. Это человеческий фактор», - отметил Олег Гарин.

В свою очередь Денис Детинкин отметил, что в мае остались корректировки в платежках по отоплению.

«99 процентов мы уже сделали, там остались единицы. Перерасчет по отоплению – единичные случаи», - пояснил директор Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин.

В апрельских квитанциях вопросы могут возникнуть в небольшом количестве платежек.

«Мне тоже непонятно создание расчетного центра при МФЦ. Оплата идет через банки и почту, самое главное кто выпускает наши квитанции. Их можно оплатить в большом количестве мест, то есть вопрос по оплате квитанции не стоит. Все ресурсоснабжающие организации должны будут заключить договор с МФЦ. Если так будет, то жителям в очередной раз придется пройти через адаптацию», - рассказал журналистам Детинкин.