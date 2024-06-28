Ижевск. Удмуртия. В апреле мы уже рассказывали об участнике спецоперации из Удмуртии Николае (имя изменено). Он сменил кресло руководителя крупной строительной фирмы на службу по контракту в зоне СВО. На момент написания прошлого материала Николай отправился за «ленточку». С мая он участвовал в боях по созданию санитарной зоны в Харьковской области Украины, одним из первых заходил в город Волчанск, где его отделение несколько дней обороняло один из важных мостов.

Сейчас Николай лечится после ранения. Корреспонденту «Сусанина» удалось задать бойцу из Удмуртии несколько вопросов о ситуации в армии, боях в Волчанске и оценке противника.

Волчанск — город на севере Харьковской области Украины. В 20 км от него, по ту сторону границы, находится регулярно обстреливаемый артиллерией ВСУ российский город Шебекино. Волчанск разделён на две части Волчьей рекой, для переправы через которую имеется несколько мостов. Несмотря на небольшой размер городка (его площадь в 4,5 раза меньше Ижевска), здесь разворачиваются тяжелейшие бои.



Источник: google/maps

«Наше подразделение в числе первых заходило в Волчанск. Перед нами стояла задача — дойти до моста, соединиться с союзниками, закрепиться и занять оборону. При выполнении задачи сектор огня противника смогли пройти только мы. Соседям сделать этого не удалось и держать оборону пришлось практически в окружении», — рассказал Николай.

Здесь нашим бойцам противостояли подразделения территориальной обороны, ВСУ, а также немало было иностранных наёмников. На этот участок украинское командование начало перебрасывать всё новые и новые резервы.

«В Волчанск они стянули большие силы и средства. Приходилось лично сталкиваться и уничтожать иностранных наёмников, которые действовали маленькими группами во время утренних прорывов. Противник активно использует танки, дроны, всевозможные разведсредства, ручные гранатомёты, огнемёты. Бои жестокие. Много растяжек, засад.

Они очень хорошо оснащены, по крайней мере, на момент нашего захода в город. В пример можно привести оборону моста. Выехал танк противника и начал обстреливать нашу группу как из автомата. Уезжал, заряжался снова и так в день по 2-3 боекомплекта он тратил на одну небольшую группу, не жалея», — поделился боец.

Штурмовики продолжали удерживать мост, отбивая атаки превосходящих сил противника. На шестой день боёв Николай был ранен.



Источник: Минобороны РФ

«На шестой день обороны я расставлял бойцов по позициям, накаты на нас не прекращались. Пока расходились, нас неожиданно обошёл противник. Боец ВСУ зашёл в заднюю дверь технического помещения, где я был. Началась дуэль. Противника я поразил, но и меня ранило в руку. После перестрелки вызвал подкрепление», — рассказал военнослужащий.

Подразделение успешно удерживало переправу восемь дней.



Фото: Российский триколор закреплён на мосту в Волчанске

Источник: предоставил герой материала

Затем Николая направили на излечение. Сейчас ему дали отпуск, чтобы восстановиться после ранения. За участие в волчанских боях наш герой получил уже третий орден Мужества, а также первое офицерское звание — младший лейтенант.

Так, Николай, предприниматель из строительной сферы, пройдя по чернозёмным полям спецоперации, пополнил ряды офицерского корпуса. Подобные случаи происходили и в Первую мировую, и в гражданскую, и в Великую Отечественную войны, когда в огне из рядовых солдат ковались настоящие боевые командиры.