Тысячи жителей Майорки вышли на демонстрацию с требованием ограничения туризма

Пальма. Испания. Демонстрацию с требованием прогнать туристов организовали в городе Пальма жители испанского острова Майорка в Средиземном море. В ней приняли участие около 10 тыс. человек, пишет Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Демонстранты несли плакаты «Нет массовому туризму» и «Остановите частные самолеты». Они считают, что огромный турпоток ведет к удорожанию жизни на острове.

В частности, богатые приезжие скупают квартиры для использования их в курортный сезон, что взвинчивает цены на недвижимость. К тому же туристы захватили лучшие пляжи, на них трудно пробиться островитянам. Наконец, неконтролируемый въезд отдыхающих на Майорку повышает нагрузку на общественные службы в летний период.

Активисты требуют запретить нерезидентам покупать дома, которые используются лишь несколько месяцев в году, а также ограничить посещение острова.

Кстати, индустрия туризма обеспечивает 45% валового внутреннего продукта Балеарских островов. А в бюджет Испании путешественники принесли в 2023 году около 109 млрд евро.

Однако рядовых испанцев эти цифры не воодушевляют. В мае против туристов выступали жители другого острова Балеарского архипелага – Менорки. В знак протеста они перегородили цепями улицы курортных городов. Не рады приезжим и в других городах и провинциях Испании. На улицах Малаги в марте появились плакаты с требованием ограничить развитие туриндустрии. А на крупнейшем острове Канарского архипелага Тенерифе активисты даже объявляли голодовки с требованием прекратить бесконтрольный въезд отдыхающих. Наконец, в Барселоне в начале июля местные жители устроили большой митинг против засилья туристов.