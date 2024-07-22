Камала Харрис объявила о президентских амбициях

Вашингтон. США. За пост президента США от Демократической партии намерена побороться Камала Харрис. Официальное уведомление о ее выдвижении поступило в Федеральную избирательную комиссию, передает RT со ссылкой на ТАСС.

Ранее вице-президент США объявила о таких планах устно. Харрис добавила, что получить поддержку со стороны Байдена является для нее большой честью, и она намерена добиться своего выдвижения кандидатом от демократов.

Напомним, действующий президент США Джо Байден отказался от участия в выборах. Камала Харрис была в прошлом генеральным прокурором Калифорнии и сенатором от этого штата. С января 2021 года – вице-президент США.В ноябре того же года в связи с нахождением Джо Байдена под наркозом временно исполняла полномочия президента США.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября 2024 года. Кандидатом от Республиканской партии выдвинут экс-президент Дональд Трамп.