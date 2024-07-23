В Ижевске пройдет фестиваль уличной еды

Ижевск. Удмуртия. С 9 по 11 августа в ижевском парке имени Кирова пройдет фестиваль уличной еды (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Кафе, рестораны и фуд траки представят хиты стрит-фуда из разных стран, этнические блюда малых народов России и ближнего зарубежья, а также авторскую еду. Фестиваль объединит более 200 участников из разных регионов России.

На празднике будет работать кухня под открытым небом, пройдет гастрономическое шоу и состоятся мастер-классы по приготовлению оригинальных блюд. Жители Удмуртии смогут продегустировать работы шеф-поваров из Удмуртии и других регионов.

Кроме того, на фестивале пройдет ярмарка сельхозпродукции.

Также гостей ждет коктейльная зона, бьюти-площадка, фитнес-тренировки и вечерние концерты с живой музыкой.