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В Ижевске пройдет фестиваль уличной еды

17:20, 23 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске пройдет фестиваль уличной еды
17:20, 23 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1094
0
#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#фестиваль\n#гастрономия
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
1094
0

Гости смогут продегустировать блюда шеф-поваров.

Ижевск. Удмуртия. С 9 по 11 августа в ижевском парке имени Кирова пройдет фестиваль уличной еды (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Кафе, рестораны и фуд траки представят хиты стрит-фуда из разных стран, этнические блюда малых народов России и ближнего зарубежья, а также авторскую еду. Фестиваль объединит более 200 участников из разных регионов России.

На празднике будет работать кухня под открытым небом, пройдет гастрономическое шоу и состоятся мастер-классы по приготовлению оригинальных блюд. Жители Удмуртии смогут продегустировать работы шеф-поваров из Удмуртии и других регионов.

Кроме того, на фестивале пройдет ярмарка сельхозпродукции. 

Также гостей ждет коктейльная зона, бьюти-площадка, фитнес-тренировки и вечерние концерты с живой музыкой.

17:20, 23 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1094
0
#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#фестиваль\n#гастрономия