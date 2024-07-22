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При взрыве газа в магазине в Краснодарском крае пострадали 14 человек

11:49, 22 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При взрыве газа в магазине в Краснодарском крае пострадали 14 человек
11:49, 22 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
264
0
#Краснодарский край\n#МЧС\n#пострадавшие\n#происшествие\n#взрыв\n#обрушение\n#пожар\n#спасение\n#взрыв газа
Фото: t.me/mchs_kuban
264
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Одного раненого вытащили из-под завалов сотрудники МЧС.

Апшеронск. Краснодарский край. Взрыв газа произошел в Апшеронске Краснодарского края. В результате пострадали не менее 14 человек, пишут «Известия» со ссылкой на информированный источник.

Инцидент случился утром 22 июля в магазине, расположенном в двухэтажном здании. Произошло обрушение на площади 100 кв. м. Из-под завалов был спасен один человек. Пострадавшие находились на автобусной остановке неподалеку.

После взрыва в здании вспыхнул пожар на площади 30 кв. м. В настоящее время он потушен. Ведется разбор завалов.

11:49, 22 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
264
0
#Краснодарский край\n#МЧС\n#пострадавшие\n#происшествие\n#взрыв\n#обрушение\n#пожар\n#спасение\n#взрыв газа