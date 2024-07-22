При взрыве газа в магазине в Краснодарском крае пострадали 14 человек

Апшеронск. Краснодарский край. Взрыв газа произошел в Апшеронске Краснодарского края. В результате пострадали не менее 14 человек, пишут «Известия» со ссылкой на информированный источник.

Инцидент случился утром 22 июля в магазине, расположенном в двухэтажном здании. Произошло обрушение на площади 100 кв. м. Из-под завалов был спасен один человек. Пострадавшие находились на автобусной остановке неподалеку.

После взрыва в здании вспыхнул пожар на площади 30 кв. м. В настоящее время он потушен. Ведется разбор завалов.