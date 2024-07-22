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В Турции взломали асфальт на автотрассе и спасли котенка

13:31, 22 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Турции взломали асфальт на автотрассе и спасли котенка
13:31, 22 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
75
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#Турция\n#дороги\n#канализация\n#водопровод\n#животные\n#кошки\n#спасение животных
Фото: pxhere.com
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Бедняжка застрял в канализации, проложенной под проезжей частью.

Эдирне. Турция. Ради спасения котенка рабочим пришлось выкопать яму на проезжей части оживленной дороги. Трогательный случай произошел в городе Эдирне в европейской части Турции, передает «МИР 24».

Малыш попал в канализацию, застрял там и жалобно мяукал. Его услышали прохожие и позвонили в мэрию. 

На место прибыли специалисты из управления водоснабжения. Выяснив, откуда раздается мяуканье, они вскрыли асфальт экскаватором и спасли бедолагу. Спасательные работы мэр города курировала лично. Извлеченному из канализации малышу дали имя Удача и вернули в кошачью семью. 

13:31, 22 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
75
0
#Турция\n#дороги\n#канализация\n#водопровод\n#животные\n#кошки\n#спасение животных