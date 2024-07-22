В Турции взломали асфальт на автотрассе и спасли котенка

Эдирне. Турция. Ради спасения котенка рабочим пришлось выкопать яму на проезжей части оживленной дороги. Трогательный случай произошел в городе Эдирне в европейской части Турции, передает «МИР 24».

Малыш попал в канализацию, застрял там и жалобно мяукал. Его услышали прохожие и позвонили в мэрию.

На место прибыли специалисты из управления водоснабжения. Выяснив, откуда раздается мяуканье, они вскрыли асфальт экскаватором и спасли бедолагу. Спасательные работы мэр города курировала лично. Извлеченному из канализации малышу дали имя Удача и вернули в кошачью семью.