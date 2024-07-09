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В Сарапуле открылся инновационный технопарк

14:00, 09 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Сарапуле открылся инновационный технопарк
14:00, 09 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
63
0
#промышленность\n#Сарапул\n#технопарк
Фото: ИА «Сусанин»
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На объекте «Русклимат ИКСЭл-Сарапул» работают четыре высокотехнологичных предприятия из отрасли теплового оборудования.

Сарапул. Удмуртия. Два года назад в Сарапуле стартовало  строительство нового технопарка «Русклимат ИКСЭл-Сарапул». 6 июля 2022 года главой Удмуртии Александром Бречаловым и председателем совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаилом Тимошенко был заложен первый камень строительства, а уже 6 июля 2024 года состоялась церемония открытия объекта.

«Русклимат ИКСЭл-Сарапул» стал вторым климатическим технопарком в России. Первый открыт в Киржаче – городе во Владимирской области. Среди резидентов технопарка — высокотехнологичные предприятия полного цикла с глубокой автоматизацией.

Церемония открытия объекта началась со вступительной речи главы республики: «Ровно два года назад, 6 июля, мы с Михаилом Валерьевичем заложили здесь первый камень. Сегодня запускаем технопарк в сфере производства климатической техники. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин поставил четкую задачу: создать до 2030 года не меньше 100 технопарков с акцентом на размещение производства МСП по нашим технологическим приоритетам», — высказался Александр Бречалов. Он также отметил, что налоговые отчисления до 2030 года позволят, например, в два раза увеличить объем средств на ремонт, реконструкцию и строительство тротуаров и дорог в Сарапуле.

По словам Михаила Тимошенко, в начале строительства не было даже проекта, а только правильная договоренность с главой республики, что этому объекту — быть. «Честно говоря, мы не верили, что удастся успеть всё в сроки, но сегодня вы видите результат. Да, некоторое оборудование ещё не доехало из-за непростой ситуации с санкциями. Но буквально несколько месяцев, и все заводы заработают на полную мощность», — поделился председатель совета директоров ТПХ «Русклимат».

После этого руководству и гостям церемонии открытия провели экскурсию по объекту. В ходе неё глава Удмуртии общался с местными работниками, узнавал об их условиях труда.

Экскурсовод начал рассказывать по порядку о каждом резиденте климатического технопарка. Первым он представил «ИЗТТ-Сарапул» — третий корпус Ижевского завода тепловой техники ориентирован на производство электрических систем отопления, промышленного и полупромышленного теплового оборудования. Завод — один из крупнейших производителей тепловой техники в Европе. ИЗТТ производит каждую третью тепловую завесу, проданную в России.

Следующий резидент технопарка «Русклимат ИКСЭл-Сарапул» — компания «Национальные Зарядные Системы» (НЗС). Предприятие занимается производством зарядных устройств для электротранспорта. До конца года в Удмуртии планируется установить 40 зарядных станций, а всего НЗС изготовит к 2025 году более трех тысяч зарядных систем. Кроме того, предприятие начало серийный выпуск запатентованного прибора собственной разработки — встраиваемых зарядных станций для электромобилей.

«Электротранспорт сейчас — восходящий тренд. Очень приятно осознавать, что каждая третья быстрая зарядная станция России будет производиться в Удмуртии. Если добавить к этому, что электро-ларгус производится в Ижевске, то, получается, что Удмуртия становится центром этого восходящего тренда», — поделился Александр Бречалов.

Ещё одним резидентом «Русклимат ИКСЭл-Сарапул» стало предприятие «СИРИУС — Инфракрасные Технологии Отопления». Компания производит инфракрасные системы отопления для обогрева жилых помещений. Имея специально подготовленное стекло, предприятие проводит уникальную техническую обработку для того, чтобы заставить стекло греться. Раньше подобные технологии были лишь в Германии и Англии, рассказали во время экскурсии.  

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Четвертым и последним на данный момент резидентом технопарка стало «ПМК» — это металлообрабатывающее производство, изготавливающее изделия из нержавеющей трубы и латунного прутка.

Общая площадь первого корпуса технопарка «Русклимат ИКСЭл-Сарапул» превышает 17 тыс. кв. м. Благодаря открытым предприятиям создано более 400 рабочих мест, а объем инвестиций составил 1,7 млрд рублей. 

Помимо налоговых отчислений в размере 700 млн рублей и создания новых рабочих мест, «Русклимат ИКСЭл-Сарапул» участвует в развитии социальной инфраструктуры города. Совместно с сарапульской администрацией в микрорайоне Южный поселок благоустроили дороги, ведущие к технопарку. Помимо этого, холдинг участвует в образовательных программах — так, например, ИЗТТ стал в этом году генеральным партнером «Школы бизнеса».

Предприятие также участвует в благотворительности — передача оборудования Благовещенскому собору в Воткинске, музею-усадьбе П. И. Чайковского, детскому дому в Якшур-Бодьинском районе и лицею в Камбарке.

Технопарк продолжает прием новых сотрудников. На предприятия требуются операторы производственного оборудования, слесари-сборщики, производственные мастера и другие специалисты. Резиденты готовы обучать новичков без отрыва от производства. 

Первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова поделилась, что часть вакансий смогут занять школьники и студенты. Для школьников пройдет «Школа бизнеса – 2024» за звание технопредпринимателя «В стиле ИЗТТ». Тройка лучших получит стартовый капитал для запуска своего проекта. Кроме того, десять наиболее одаренных студентов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова получат в следующем семестре стипендию от ИЗТТ, а также возможность реализовать свои идеи на площадках технопарка во время производственной практики.

«На базе технопарка создадим новый бизнес-инкубатор для поддержки и развития начинающих предпринимателей», — рассказала Ольга Абрамова. Она также отметила, что сейчас на предприятиях трудятся 243 молодых сотрудника.

«Русклимат ИКСЭл-Сарапул» — это уже не долгосрочная задача, а это здесь, сегодня и сейчас. Здесь производится высокотехнологичное и импортозамещающее оборудование, конкурирующее не только в стране, но и во всем мире <…> Это важно, потому что это про жизнь, про качество жизни», — заявил глава Удмуртии.

14:00, 09 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
63
0
#промышленность\n#Сарапул\n#технопарк

 

 

 


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