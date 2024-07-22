Учитель из Ижевска поборется за звание лучшего педагога начальной школы 

Ижевск. Удмуртия. Учитель начальных классов из Ижевска прошла в финал Всероссийского конкурса «Первый учитель» (18+). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Педагог Галина Мельникова преподает в Лингвистическом лицее №22. После успешного выступления на отборочных этапах она отправляется представлять Удмуртию в Екатеринбург.

Финал конкурса пройдет в два тура. В первом туре конкурсанты проведут открытые уроки для младшеклассников и их родителей. Десять лучших учителей пройдут во второй тур.

Он состоится в Московской области, где лауреаты конкурса «Первый учитель» встретятся с победителями конкурса «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Директор года России» в испытаниях «Мастер-класс», «Брифинг», «Блицтурнир».

Лучшим учителем начальных классов будет признан педагог, набравший больше всего баллов по совокупности двух туров.