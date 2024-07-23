Сотрудники RT Arabic рассказали о разрушении офиса телекомпании в Газе

Газа. Сектор Газа. Стало известно о состоянии офиса RT Arabic в северной части Газы. Впервые с начала обострения там побывал один из сотрудников, передает RT.

Очевидцы рассказали ему, что проникшие туда израильские военные использовали здание как штаб для операций обстрела больницы «Аль-Шифа». На прощание солдаты ЦАХАЛ устроили там погром. Бюро RT Arabic находится рядом с указанной больницей, которая была взята штурмом в ноябре 2023 года. К тому времени коллектив вынужден был покинуть офис телекомпании из-за опасности бомбардировок.

Как добавила руководитель RT Arabic Майя Манна, за время обострения палестино-израильского конфликта в сектора Газа никто из ее сотрудников не пострадал. Однако съемочная группа продолжает работать в условиях ежедневного риска для жизни. С 7 октября в секторе Газа были убиты 160 журналистов — больше, чем в любом другом конфликте, написала она в своем Telegram-канале. При этом Майя Манна возложила вину за это на израильских военных. По ее мнению, они ведут «планомерную охоту» на сотрудников СМИ.