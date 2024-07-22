В Ижевске закроют «Экодом» у гипермаркета «Лента»

Ижевск. Удмуртия. С 1 августа в Ижевске прекратит работу пункт приема вторичного сырья «Экодом», расположенный у гипермаркета «Лента». Об этом сообщает пресс-служба ООО «Спецавтохозяйство» — регионального оператора по обращению с коммунальными отходами. «Экодом» на улице Камбарской, 110 проработал с марта 2022 года.

Напомним, с 31 мая в Ижевске уже перестал функционировать «Экопост» на улице Короткой. Региональный оператор объяснил эти шаги необходимостью оптимизации сети пунктов приема «полезного» мусора от населения. Малое число посетителей и низкие объемы поступающего в эти точки вторсырья делает их работу нерентабельной.

Также с 1 августа на новый режим работы переходит «Экодом» в Сарапуле, он будет открыт только со вторника по субботу. Остальные «Экодома» в Ижевске (Молодёжная, 107А, Холмогорова, 11 и Баранова, 87А) продолжат принимать от граждан годные для переработки бытовые отходы по обычному графику: ежедневно с 10:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00.