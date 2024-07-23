Переживший клиническую смерть американец рассказал о загробном мире

Вашингтон. США. Бодибилдер из США Винсент Толман 45 минут находился в состоянии клинической смерти. После реанимации он поделился впечатлениями о том, что видел на «том свете», пишет ИА «Регнум» со ссылкой на Daily Star.

Причиной клинической смерти послужила чрезмерная доза препарата для роста мышечной массы. Первую помощь спортсмену оказали парамедики, которые поначалу не добились успеха и положили безжизненное тело Толмана в мешок для трупов. Сам он утверждает, что наблюдал все это как бы со стороны. В то же время мужчина якобы мог слышать мысли окружающих. В итоге фельдшер-новичок решил попытаться реанимировать культуриста еще раз, поскольку ему не хотелось, чтобы кто-то умер в его первые дни на работе. Благодаря этому Толману спасли жизнь.

Кроме того, во время пребывания на «том свете» спортсмен успел пообщаться с неким духовным наставником. С ним он побывал на небесах, где тот устроил «покойнику» разбор его хороших и плохих поступков, совершенных при жизни. Поскольку первых оказалось больше, чем вторых, ему раскрыли смысл жизни. Например, он узнал, что Земля — это не зал суда, а школа, где люди получают ценный опыт. Также мужчине показали, как работает Вселенная.

Добавим, после 45 минут клинической смерти Толман провел в коме 3 дня.