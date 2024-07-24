Россиян предупредили о возможности 50-процентного подорожания арбузов и дынь

Москва. Цены на арбузы и дыни в России могут вырасти в этом году на 50%. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на производителей.

По словам одного из ведущих бахчеводов Ставропольского края Романа Пономарева, весной в Ростовской области, северной части Ставрополья и Краснодарского края отмечались сильные заморозки. Затем на бахчи напал трипс – насекомое-вредитель, высасывающее соки из растений. Теперь на земледельцев обрушилась новая проблема: уже 2 месяца в Ставропольском крае стоит засуха. В таких условиях урожай может снизиться вдвое, прогнозирует фермер.

Роман Пономарев успокоил, что существенного дефицита продукции не ожидается. В предыдущие годы урожай был хорошим, и в результате половина арбузов и дынь оставалась неубранной – спрос был удовлетворен, и девать остатки бахчевых было попросту некуда.

«С другой стороны, даже той нехватки, с которой мы, скорее всего, столкнемся, будет достаточно, чтобы выросли цены и отпускные, и потребительские», – предупредил бахчевод. Скупщики урожая уже сейчас платят по 15-18 рублей за килограмм арбуза. В прошлом году оптовая цена для производителей составляла 10-12 рублей.

При этом если в 2023 году в магазинах арбузы стоили от 30 до 36 рублей за килограмм, с начала августа цены составят 45-54 рубля, считает Роман Пономарев.

Директор «Ягодного союза» Ирина Козий с ценовым прогнозом производителя в целом согласна. Помимо природных невзгод, она отметила такие влияющие на ситуацию факторы, как рост стоимости топлива, расходных материалов и зарплат работников. Но, по ее прогнозу, пик подорожания уже пройден. В августе Ирина Козий ожидает постепенного снижения цен.