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Украинские военные признали окружение нескольких своих батальонов в ДНР

16:49, 24 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Украинские военные признали окружение нескольких своих батальонов в ДНР
16:49, 24 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
267
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: ИА «Сусанин»
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Сообщается, что в «котел» под населенным пунктом Прогресс попали бойцы 31-й бригады ВСУ.

Прогресс. ДНР. Несколько батальонов ВСУ попали в «котел». Окружение произошло в районе населенного пункта Прогресс к югу от Лозоватского в ДНР, пишет Лента.ру со ссылкой на украинский ресурс DeepState.  

Данные поселки находятся на Покровском направлении. Блокированы в результате хаотичного отступления соседей оказались части 31-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ. Бойцы рассказали изданию, что отправленные на прорыв кольца подразделения 47-й бригады не смогли помочь «побратимам». При этом управление окруженцами затруднено из-за потери всех ротных командиров.

«Бригадное руководство хочет, чтобы бойцы и дальше сидели в окружении — до последнего солдата», — пишет DeepState.  

Добавим, 22 июля ряд российских СМИ сообщил, что украинские военные без боя оставили мощный укрепрайон между Прогрессом и Лозоватским в ДНР.

16:49, 24 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
267
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация