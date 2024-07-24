Украинские военные признали окружение нескольких своих батальонов в ДНР

Прогресс. ДНР. Несколько батальонов ВСУ попали в «котел». Окружение произошло в районе населенного пункта Прогресс к югу от Лозоватского в ДНР, пишет Лента.ру со ссылкой на украинский ресурс DeepState.

Данные поселки находятся на Покровском направлении. Блокированы в результате хаотичного отступления соседей оказались части 31-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ. Бойцы рассказали изданию, что отправленные на прорыв кольца подразделения 47-й бригады не смогли помочь «побратимам». При этом управление окруженцами затруднено из-за потери всех ротных командиров.

«Бригадное руководство хочет, чтобы бойцы и дальше сидели в окружении — до последнего солдата», — пишет DeepState.

Добавим, 22 июля ряд российских СМИ сообщил, что украинские военные без боя оставили мощный укрепрайон между Прогрессом и Лозоватским в ДНР.