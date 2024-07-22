Грызущие кожу личинки червей атаковали российских купальщиков

Нижний Новгород. Нижегородская область. Проникающие под кожу личинки червей церкарий обнаружены в ряде водоемов Нижегородской области и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об опасности купания в таких местах предупреждает Газета.ру со ссылкой на Life и Telegram-канал «Shot Проверка».

От паразитов пострадали местные жители. После попадания личинок под кожу пострадавшие испытывают сильный зуд, тело покрывается пятнами, поднимается температура. В Нижегородской области случаи заражения так называемым «зудом купальщика» отмечены в Светлоярском озере и озере парка имени 777-летия. Другой очаг распространения паразитов выявлен в озере поселка Каменный в ХМАО.

Виновниками церкариоза («зуда купальщика») являются личинки плоских червей церкарий. В пруды и озера они попадают с фекалиями птиц. Если паразитам удается добраться до кожи человека, они ее прокусывают и проникают внутрь. Глубже жирового слоя кожи церкарии не живут и внутренним органам не угрожают. Однако выделение личинками токсичных веществ может привести к острому аллергическому дерматиту.