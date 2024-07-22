39 детей и 1 взрослый отравились в санатории Кузбасса

Салаир. Кемеровская область. До 40 человек возросло число отравившихся в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 35 отравившихся. По уточненным данным, полученным агентством в Следственном комитете, 39 пострадавших – дети, 1 – взрослый. Все пациенты находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь, сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Напомним, в июне на фоне массового отравления горожан водой ушел в отставку мэр дагестанского Буйнакска.