83 года назад фашистская Германия напала на Советский Союз. Жизнь страны начала стремительными темпами меняться, перестраиваясь на военные рельсы. Ижевск хоть и был в глубоком тылу, начало войны его жители ощутили с первого дня. Воспроизведём события тех дней, отражённые в документах, фотографиях и новостях.

Начало войны выпало на воскресенье. Накануне в школах проходили выпускные вечера, где вручали похвальные грамоты и примету предвоенного времени — удостоверения и значки ГТО.

В этот роковой день ижевцев ждали мероприятия и сеансы выходного дня. В Летнем театре имени Горького (Летний сад) днём и вечером показывали музыкальную комедию «Гейша». В саду клуба имени Октябрьской революции намечались танцы под музыку духового оркестра.

Но всё изменилось в 13:15 по местному времени, когда из репродукторов прозвучало важное правительственное заявление, которое озвучил народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов: «Германия, нарушив заключенный пакт о ненападении, начала вторжение на территорию СССР».

В первый же день войны совет народных комиссаров Удмуртской АССР получил телеграмму от наркома обороны СССР Семёна Тимошенко о начале мобилизации с 23 июня 1941 года.



Фото: Телеграмма председателю совнаркома Удмуртской АССР о начале мобилизации

Источник: ЦГА УР

Мобилизации подлежали граждане, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно. В отдельных местностях СССР объявили военное положение. Удмуртия в их число не вошла.





Горожане начали получать первые сводки с фронта, которые рисовали вполне успешную картину: атаки войск противника отбиты, его авиации нанесён серьёзный урон.

22 июня в Ижевске прошли многочисленные митинги рабочих и служащих, на которых один за другим принимались резолюции о готовности встать на защиту Родины.







В военкоматах организовались очереди из добровольцев, готовых вступить в ряды Красной армии. Среди них было немало ветеранов войны с Финляндией и столкновений с японцами на озёрах Хасан и Халхин-Гол.





24 июня президент США Франклин Рузвельт объявил о предоставлении всей возможной помощи Советской России. Также Минфин североамериканских штатов снял запрет на использование СССР советских фондов, находящихся в США.





При этом культурная программа в Ижевске хоть и сохраняла настроение мирного времени, в ней начали появляться штрихи войны. В парке Кирова 29 июня прошёл джазовый концерт, а на северной эстраде — мероприятие «Победа будет за нами». С 28 июня в кино «Одеон» вновь начали показывать фильм «Александр Невский».





Начиналась борьба с распространением панических слухов и спекуляцией. Отдельные граждане начали скупать для перепродажи товары широкого потребления и продуктов питания.

3 июля председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин обратился к советскому народу с объяснением стартовых позиций на начало войны, её причин и целей, которые поставлены перед СССР.





«День 3 июля войдёт в историю Отечественной войны, как день мобилизации всех сил великого советского народа на борьбу против фашистских захватчиков», — говорилось в сообщении «Удмуртской правды».

Так для Ижевска началась война. Впереди было 1 418 дней и ночей тревоги и страха.

О том, как Ижевск встретил День Победы, читайте в нашем материале.