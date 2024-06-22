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Как в Ижевск пришла война

15:21, 22 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Как в Ижевск пришла война
15:21, 22 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
753
0
#Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#история Ижевска
Фото: «Удуртская правда»
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83 года назад фашистская Германия напала на Советский Союз. Жизнь страны начала стремительными темпами меняться, перестраиваясь на военные рельсы. Ижевск хоть и был в глубоком тылу, начало войны его жители ощутили с первого дня. Воспроизведём события тех дней, отражённые в документах, фотографиях и новостях.

Начало войны выпало на воскресенье. Накануне в школах проходили выпускные вечера, где вручали похвальные грамоты и примету предвоенного времени — удостоверения и значки ГТО. 

В этот роковой день ижевцев ждали мероприятия и сеансы выходного дня. В Летнем театре имени Горького (Летний сад) днём и вечером показывали музыкальную комедию «Гейша». В саду клуба имени Октябрьской революции намечались танцы под музыку духового оркестра. 

Но всё изменилось в 13:15 по местному времени, когда из репродукторов прозвучало важное правительственное заявление, которое озвучил народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов: «Германия, нарушив заключенный пакт о ненападении, начала вторжение на территорию СССР».

В первый же день войны совет народных комиссаров Удмуртской АССР получил телеграмму от наркома обороны СССР Семёна Тимошенко о начале мобилизации с 23 июня 1941 года. 


Фото: Телеграмма председателю совнаркома Удмуртской АССР о начале мобилизации
Источник: ЦГА УР

Мобилизации подлежали граждане, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно. В отдельных местностях СССР объявили военное положение. Удмуртия в их число не вошла. 



Горожане начали получать первые сводки с фронта, которые рисовали вполне успешную картину: атаки войск противника отбиты, его авиации нанесён серьёзный урон. 

22 июня в Ижевске прошли многочисленные митинги рабочих и служащих, на которых один за другим принимались резолюции о готовности встать на защиту Родины.



В военкоматах организовались очереди из добровольцев, готовых вступить в ряды Красной армии. Среди них было немало ветеранов войны с Финляндией и столкновений с японцами на озёрах Хасан и Халхин-Гол.

24 июня президент США Франклин Рузвельт объявил о предоставлении всей возможной помощи Советской России. Также Минфин североамериканских штатов снял запрет на использование СССР советских фондов, находящихся в США.

При этом культурная программа в Ижевске хоть и сохраняла настроение мирного времени, в ней начали появляться штрихи войны. В парке Кирова 29 июня прошёл джазовый концерт, а на северной эстраде — мероприятие «Победа будет за нами». С 28 июня в кино «Одеон» вновь начали показывать фильм «Александр Невский».

Начиналась борьба с распространением панических слухов и спекуляцией. Отдельные граждане начали скупать для перепродажи товары широкого потребления и продуктов питания. 

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3 июля председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин обратился к советскому народу с объяснением стартовых позиций на начало войны, её причин и целей, которые поставлены перед СССР. 

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«День 3 июля войдёт в историю Отечественной войны, как день мобилизации всех сил великого советского народа на борьбу против фашистских захватчиков», — говорилось в сообщении «Удмуртской правды».

Так для Ижевска началась война. Впереди было 1 418 дней и ночей тревоги и страха. 

О том, как Ижевск встретил День Победы, читайте в нашем материале.

15:21, 22 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
753
0
#Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#история Ижевска

 

 

 


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