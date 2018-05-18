В нескольких километрах от Камбарки образовалась огромная свалка, справиться с которой никто не может.

В 100 километрах от столицы Удмуртии на левом берегу реки Камы стоит Камбарка. Из-за своего географического положения городское поселение остается фактически отрезанным от республики. Чтобы добраться до населенного пункта, нужно проехать через недавно построенный и многим известный по коррупционному скандалу Камский мост.

Бутышнулся о свалку

Рядом с самой Камбаркой располагаются два небольших села: Камское и Кама. Путь от одного до другого на автомобиле займет всего пару минут, а население всего муниципального образования составляет чуть больше 2300 человек.

На месте сёл в XIX веке стояло поселение Бутыш. Своим появлением оно обязано бурлакам на Каме. Раньше по реке они тянули баржи. Берега были очень неровные, при этом рабочие носили деревянную обувь, которая называлась буты. Когда бурлаки запинались о неровный берег и о свои буты, они говорили: «Бутышнулся», то есть запнулся. В переводе с татарского это слово переводится как «нехорошее место».

В 1966 году поселок Бутыш переименовали в Каму.





Местные жители рассказывают, что раньше с гордостью описывали гостям природу своего края, однако в последнее время на Каме только и разговоров, что о полигоне и о свалке. Она располагается в непосредственной близости к левому берегу реки и сейчас, судя по рассказам людей, является самым нехорошим местом в муниципальном образовании.

А воз и ныне там

«Свалка эта располагается здесь с советских времен, тогда ее хоть как-то содержали, а сейчас начали захламлять снова. Я этой свалкой занимаюсь уже год. Здесь никаких работ, как правило, не проводится: зимой не всегда дороги чистят, и водители не доезжают до основного пятна свалки – выгружают мусор, где приходится. Пытались дороги преградить, но валить мусор начинают по закоулкам», - рассказал местный житель, депутат районной администрации Сергей Томашевич.

По его словам, обращения в различные ведомства пока не приносят результатов. Сама свалка с каждым месяцем становится все больше, и сейчас на ее уборку нужны огромные деньги.

















«В последнее время мусор стали свозить из населенных пунктов Шолья, Кама, Камское и даже из Камбарки. Предупреждающие таблички пытаются выдернуть из земли», - рассказал «Сусанину» еще один активист Андрей Гаврилов. Неравнодушные жители даже устроили дежурства, чтобы хоть как-то помешать выбросу мусора на природе. Эффект есть: грузовики с хламом стараются привозить отходы утром или вечером, когда жильцы расходятся по домам.

Сейчас свалка выглядит угрожающе, прежде всего, для леса, среди которого располагается, и для реки Камы – она течет рядом с горами мусора. За время пребывания в районе складывается ощущение, что рады гигантской «урне» здесь только добытчики драгоценного металла – бомжи и люди, которые используют груды отходов, как возможность заработать.

«Некоторые местные работают здесь, зарабатывают на металлоломе. В день может и до тысячи выходить. Вчера, говорят, был прибыльный день, потому что экскаватор разгребал мусор и обнажилось много чего интересного», - рассказывает Андрей Гаврилов.

















По словам активистов, когда экскаватор не работает – отходы могут и поджечь. Никого не волнует, что хозяева соседних огородов страдают от запахов, не пугает и возможность крупного пожара. Кроме того, в домах постоянно пыльно от проезжающих самосвалов.

«Беспокоит свалка каждый год. Она горит, мусор возят, машины кругом, пыль, уже устали биться. Машины здесь ходят, потому что негде проехать больше. Ездят каждый день и горит часто, потому что бомжи ходят, поджигают, в основном все из-за них», - рассказал «Сусанину» местный житель Евгений Яковлев.





В администрации Камбарского района «Сусанину» объяснили, что существует некая карта поэтапного устранения проблемы.

«По этой карте закрытие свалки – август 2018 года. Почему не раньше? Потому что возможности перевозки на другую свалку пока на территории района нет. Полигон находится в стадии строительства. Карта включает в себя не только свалку, но и иные объекты, которые у нас проблемные, и один из этапов – это закрытие свалки. Дальше предполагается рекультивация», - рассказал первый заместитель главы райадминистрации Александр Галанов.





По его словам, свалку еще в 2012 году предписали закрыть, но тогда власти попросили отсрочку, которая действует до конца 2018 года.

«Чтобы ее рекультивировать, необходимо порядка 20 млн рублей, но на это денежных средств нет. Мы обратились и в Минприроды для включения данной свалки в список объектов по рекультивации. Пока ответ не положительный. Нам необходимо разрабатывать проектную документацию, но средств на разработку нет, поэтому будем изыскивать дополнительные средства. За бюджет поселения сделать это невозможно», - рассказал Галанов.

Он уточнил, что на разработку проекта необходимо около 5-7 процентов от 20 млн, а это минимум миллион рублей. Сейчас на свалке пытаются проводить работы, чтобы не допустить сбросов вредных веществ в почву и реку, а также выделяют деньги на опашку.

«Мы выполняем, стараемся сделать все, чтобы не допустить разрастания свалки. Выделяем денежные средства и на опашку. Но действительно, туда (на свалку – прим. ред.) возят. С Камы возят туда, и люди возят. Пока официальных полигонов у нас нет, она стихийная хоть, но частично туда вывозится», - рассказал «Сусанину» первый замглавы администрации Камбарского района.

Полигон, который (не)закрыт

Сейчас в нескольких километрах от Камбарки подрядчик ООО «Даров» строит полигон, открытия которого ждут, в том числе, и власти района. После того как съемочная группа «Сусанина» прибыла на объект, к воротам подъехал управляющий, который заверил, что мусор на полигон не принимается, однако существует временная карта складирования. На ней были видны кучи отходов.













«Здесь ведутся сейчас строительные работы, сегодня ездил у нас только бульдозер. Ближайший котлован у нас вырыт для установки весов, для дезванны. На данном этапе идет строительство, ни о каких транспортных средствах, которые сюда привозят, по крайней мере при мне, этого нет. Ориентировочно основные строительные работы планируют закончить к концу июня», - сказал управляющий.

При этом окончание основных строительных работ не означает открытие объекта.





«Но действовать полигон еще не начнет. Работ строительных еще очень много. Потом ведутся работы в организации по получению лицензии и тому подобное», - сказал управляющий.

В свою очередь замглавы районной администрации Александр Галанов не скрывает того, что на временную карту складируется мусор, потому что выхода у властей нет. Возить мусор в Сарапул дорого. Нужно платить за приемку отходов, а также учитывать платный проезд по Камскому мосту.

«По факту на временную карту можно. Временная карта сделана с днищем и проверялось, что не проникают отходы в грунт. В Сарапул часть тоже вывозилась (мусора – прим. ред.), но цена вопроса очень велика. Чтобы решить вопрос перевозкой в Сарапул – мы должны увеличить стоимость на вывозку мусора, поэтому пока вывозили частично», - сказал Галанов.

О вывозе мусора на недостроенный полигон говорят и местные жители. К объекту ведет единственная дорога, рядом с которой располагаются жилые дома.









«Самосвалы ходят когда как. Иногда часто, иногда по несколько дней не бывает. Весной я обратил внимание – идут машины. Перед праздниками много везли. Осенью мусорки точно ходили. Осенью и с щебнем шли, там дорогу делали, и самосвалы с ветками, с мусором», - рассказал «Сусанину» Сергей Котомцев.

От Камы до Камбарки

Помимо этого, совсем недавно в самой Камбарке на подъездах многоквартирных домов управляющей компанией «УЭЖ» были развешаны уведомления о прекращении вывоза ТБО.

«Уважаемые жильцы! В связи с закрытием полигона ТБО вывоз мусора временно прекращается», - было сказано в уведомлении.

По словам главы Камбарки Марата Сулейманова, временные проблемы управляющей компании были связаны, в том числе, с закрытием всё того же полигона.

«Какие-то проблемы у них были с заключением договора с полигоном ТКО, насколько мне известно. Они обосновывали, хотя не имели оснований для прекращений вывоза, свои решения именно этими проблемами. Но основания у них по законодательству не было. Полигоны есть не только в Камбарке, но и на территории Удмуртской Республики. Камбарский район граничит с двумя другими республиками, где тоже есть полигоны, что мешало управляющей компании вывозить мусор туда? Абсолютно ничего. Поэтому в очередной раз побудоражить население и обвинить администрацию в том, что полигон закрыт, хотя полигон строит не администрация, а инвестор и в ближайшее время, по его заверениям, полигон будет сдан в эксплуатацию», - сказал глава Камбарки в телефонном разговоре с корреспондентом информагентства.









В управляющей компании «Сусанину» пояснили, что прекращение вывоза мусора действительно было связано с временным закрытием полигона.

«У нас с полигоном была проблема просто. Сейчас выровнялись. 28 числа нас собирал Поддубский (Александр Поддубский – глава МО «Камбарский район») вместе с собственниками полигона. Я не могу сказать, что у них там. Транспорт туда не мог мусор сбрасывать. Мы вешали объявления, что не можем (вывозить – прим. ред.) в связи с перебоями работы. А потом все наладилось, сейчас возят, куда-то там складируют, что-то толкают тракторы, мы честно, как управляющая компания, туда не лезем. Нам главное, чтобы увезли от дома», - рассказал исполнительный директор ООО «УЭЖ» Андрей Баранов.

Вернувшись из Камбарки в Ижевск, «Сусанин» вновь получил обращение от читателей, которые жаловались на мусор в баках. По словам камбаряков, его могут не вывозить неделями.

ОНФ и власть

В Общероссийском народном фронте корреспонденту «Сусанина» заявили, что в курсе проблемы, возникшей в Камбарском районе Удмуртии. Общественник Евгений Сомов, который курирует в республике проект «Генеральная уборка», считает, что силами района там уже не справиться. Причем власти обещали убрать горы мусора, но они по сей день остаются на обочине дорог.





«Что касается несанкционированных свалок (в Камбарском районе – прим. ред.), у нас на нашей карте отмечено только две. Одна – полигон, который строится, на котором уже мусор есть. Вторая свалка на территории лесного фонда, именно несанкционированная. Эта свалка из категории крупных свалок и, видимо, судя по размеру, туда вывозились отходы именно машинами. Свалка очень большая и на данный момент она не ликвидирована. В прошлом году администрация района, у нас она давно отмечена, говорили, что уберут, и даже ходила информация, что ее убрали, но активист, который у нас там есть, недавно докладывал, что свалка осталась», - рассказал корреспонденту «Сусанина» Евгений Сомов.





По его словам, общественники не в первый раз сталкиваются с такой ситуацией, когда до ОНФ доводят информацию, что мусор убирается, однако на месте ситуация совершенно другая.

«Это что касается полигона, там администрация ответила, что мусора там нету, но по факту мусор остался», - уточнил Сомов.

После публикации видеоролика в соцсетях с видами на огромную свалку, министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Иван Ястреб на своей странице в Фейсбуке написал, что решением этой проблемы должен будет заняться региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«С 1 января 2019 года в Республике заработает региональный оператор по обращению с ТКО. Сейчас в Удмуртии 568 несанкционированных свалок, учтенных в территориальной схеме по обращению с коммунальными отходами. Одна из таких свалок находится на берегу Камы в Камбарском районе. Проблему стихийных мест складирования коммунальных отходов будет решать региональный оператор. Именно за ним закреплена такая обязанность», - написал Иван Ястреб.

Оператора выбрали в конце апреля 2018 года. Конкурс выиграла компания «Спецавтохозяйство». По информации пресс-службы Минстроя региона, оператор обязан обеспечить сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов.

По словам министра строительства Удмуртии, за 2018 год компания должна заключить договоры на оказание услуг с собственниками, операторами, владеющими объектами по обработке, заключить сделки с предприятиями, которые занимаются сбором и транспортировкой отходов.

Сумма контракта составила почти 30 млрд рублей.

А пока на левом берегу реки Камы в одноименном селе ждут начала работы регионального оператора, свалка, судя по всему, будет расти. У местных жителей, ведущих борьбу с мусорной заразой, осталось только одна надежда – глава Удмуртии.

«Вы так и напишите, что мы на него надеемся. Здесь нам помочь уже некому», - говорят местные жители.