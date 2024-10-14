Нарушившую этические нормы судью из Удмуртии лишили полномочий

Москва. Судью из Удмуртии Александру Хиталенко лишили полномочий за нарушение этических норм. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Установлено, бывшая судья из Удмуртии жила с адвокатом и передавала его номер телефона потенциальным клиентам. Помимо этого, она провела дома консультацию с клиентом, во время которой вместе с адвокатом разъяснила гостье правовые вопросы и судебную практику, связанные с рассмотрением конкретного дела.

По данному факту в отношении адвоката возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК России («Покушение на мошенничество»). Посетительницу консультации признали потерпевшей.

А также квалификационная коллегия установила, что во время разговора с адвокатом экс-судья обсуждала постановление своего коллеги с применением нецензурной лексики. Отмечается, что судья занимает свою должность более 18 лет, таким образом, она точно знала требования судейской этики, но осознанно пренебрегла ими.

Квалификационная коллегия судей Удмуртской Республики решила досрочно прекратить полномочия судьи, которая нарушила требования Закона о статусе судей и Кодекса судейской этики. На это женщина подала жалобу.

В результате 14 октября Верховный суд России согласился с выводами квалификационных коллегий судей, и в качестве меры дисциплинарной ответственности лишил женщину её полномочий.