Жители Удмуртии могут увидеть комету Цзыцзиньшань — ATLAS

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут лицезреть комету. Фотографией примечательного явления поделился в соцсетях житель села Дебёсы Дмитрий Бушмакин.

Как сообщили «Сусанину» в Ижевском астрономическом обществе, небесное тело — комета С/2023 А3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Она была открыта на китайской обсерватории Цзыцзиньшань 9 января 2023 года. Комета движется по слабо-гиперболической орбит. Скорее всего, пролетит через Солнечную систему комета лишь один раз.

Прогноз яркости кометы на ближайшую перспективу выглядит так:

14 октября +1 зв.вел. — как Денеб;

17 октября +2 зв.вел. — как звёзды Ковша Большой Медведицы;

20 октября +3 зв.вел. — глазом комета будет видна, но только в тёмных местах после адаптации;

25 октября +4 зв.вел. — видно уже только в бинокль;

30 октября +5 зв.вел. — лучше уже смотреть телескопы, но и в бинокли что-то будет видно.

В понедельник, 14 октября, Ижевское астрономическое общество приглашает горожан с 17:00 до 19:00 полюбоваться закатным Солнцем и кометой Цзыцзиньшань — ATLAS. Место проведения — ротонда у парка имени Горького. 15 октября мероприятие планируют повторить. Наблюдение за звёздным небом не имеет возрастных ограничений (0+).