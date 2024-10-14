Четыре исчезнувших деревни Удмуртии внесли в Госкаталог географических названий

Ижевск. Удмуртия. Исчезнувшие деревни Удмуртии внесли в Государственный каталог географических названий. Как сообщает управлении Росреестра по республики, речь идёт о населённых пунктах Полом, Вятка 2-я, Платонпи, Тарасёнки

Кроме того, на сегодняшний день специалистами управления в перечень выявленных наименований географических объектов, не зарегистрированных официально среди географических названий, также внесли реку Новая Речка.

Названия географических объектов выявлены на основании аналоговых топографических карт масштаба 1:100 000 разных лет издания, Справочника по административно-территориальному делению Удмуртии 1917-1991 годов.

«Приведём примеры интересных фактов. Так, урочища Полом, Вятка 2-я, Платонпи и урочище Тарасёнки ранее являлись населёнными пунктами в Ярском, Глазовском и Балезинском районах Удмуртской АССР. В последующем деревни были исключены и сняты с учёта в связи с отсутствием проживающего населения. В итоге данные населённые пункты стали урочищами».

По результатам выявления наименования данные географические объекты зарегистрированы и учтены в Государственном каталоге географических названий. Обновлённый реестр наименований географических объектов размещён на официальном сайте ППК «Роскадастр» и доступен по ссылке.

Отметим, что упомянутый Полом не стоит путать с селом Полом в Кезском районе, которое дало название Поломской археологической культуре.