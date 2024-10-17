Сотрудница сафари-парка «Тайган» в Крыму погибла в вольере с львами

Белогорск. Крым. Львы растерзали сотрудницу сафари-парка «Тайган» в Крыму. Трагелия произошла 17 октября, по факту гибели человека возбуждено уголовное дело, пишет Коммерсантъ.

По данным Следственного комитета, во время работы женщина не закрыла дверной засов между внутренними вольерами, что привело к нападению хищников.

Как сообщил владелец парка Олег Зубков, погибшая – опытная сотрудница. В Ялтинском зоопарке «Сказка» и в белогорском «Тайгане» Леокадия Перевалова проработала почти 18 лет. Последние 10 лет специализировалась на обслуживании львов. Причиной трагедии могла послужить ошибка в соблюдении техники безопасности, добавил Зубков.

Напомним, в 2018 году в сафари-парке «Тайган» туристку из Кировской области укусил лев. Серьезных травм женщина не получила, но в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело. Льва, проявившего агрессию, отправили из «Тайгана» в цирк. Сообщается также, что в 2021 году в «Тайгане» амурский тигр укусил годовалого ребенка, в результате малышу ампутировали палец.

В описании сафари-парка говорится, что это крупнейший в Европе питомник львов, их там содержится около 60, а также 40 тигров и сотни других животных.