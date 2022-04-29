Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Галина Кулакова: воля, труд, победа Лонгрид Мясо как часть жизни человека Лонгрид Даешь переработку: третий «Экодом» появился в Ижевске Лонгрид

Новости в мире

Последние Удмуртия Россия Мир
Вид ленты

Тесты

Знаете ли вы, в честь кого названы улицы Ижевска?

15:11, 22 апреля, 2022

Так говорил Жириновский

18:17, 08 апреля, 2022

Сможете ли вы узнать американский фильм по цитате из него?

15:01, 28 января, 2022

Известен ли вам русский рок?

17:26, 22 октября, 2021

Что вы знаете об оружии Победы — винтовке Мосина?

17:43, 15 сентября, 2021

Помните ли вы арифметику?

17:07, 13 сентября, 2021

Тест про осенние песни

09:39, 03 сентября, 2021

Лучше гор могут быть только горы

13:07, 26 августа, 2021

Занимательные флаги с ИА «Сусанин»

16:33, 20 августа, 2021

Где вы были в ночь с 18 на 21 августа?

16:52, 17 августа, 2021

Сможете ли вы узнать советский фильм по цитате из него?

15:38, 06 августа, 2021

Тест памяти Энвиля Касимова

11:45, 24 июля, 2021

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В выходные в Удмуртии ожидается снег

17:30, 29 апреля, 2022
20867

Двоих жителей Удмуртии осудили за хранение полутора килограмм героина

12908
16:10, 29 апреля, 2022

Юбилейным подарком от Удмуртии для Галины Кулаковой стал новый автомобиль

11403
11:00, 30 апреля, 2022

Концерты и игры: праздничная программа на 1 мая в Ижевске

8102
18:00, 30 апреля, 2022

В Удмуртии похоронили погибших на Украине сержанта и старшего лейтенанта

6388
16:01, 01 мая, 2022

Во время стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли двое детей и женщина

14:51, 26 апреля, 2022
1113

Раненным во время спецоперации начали выдавать сертификаты на жилье

1067
12:50, 26 апреля, 2022

Во время спецоперации на Украине Россия начала применять новое средство маскировки техники

883
11:50, 26 апреля, 2022

На День Победы в Москву не пригласили лидеров других стран

698
16:35, 29 апреля, 2022

Супружескую пару из Башкирии подозревают в убийстве ребенка 20 лет назад

613
17:40, 29 апреля, 2022

Во время прогулки в Польше собака нашла редкие старинные монеты

11:25, 25 апреля, 2022
756

В МИД России рассказали о расчетах Еревана и Баку за газ в рублях

636
10:35, 25 апреля, 2022

Уроженка ЮАР побила свой мировой рекорд, проплыв почти 90 м подо льдом

440
13:25, 25 апреля, 2022

Почти 100 отелей Египта потеряли звезды после официальной проверки

393
15:20, 25 апреля, 2022

Для поддержки России китайцы стали чаще покупать российское мороженое

347
17:30, 25 апреля, 2022

Лонгриды

Галина Кулакова: воля, труд, победа

17:08, 28 апреля, 2022
481

Мясо как часть жизни человека

11:01, 21 апреля, 2022
974

Даешь переработку: третий «Экодом» появился в Ижевске

16:48, 16 марта, 2022
1847

Психолог для заключенного

14:46, 08 марта, 2022
1811

Один телефонный звонок

16:56, 15 февраля, 2022
3382

Спортивный подарок спортивному посёлку

15:58, 15 февраля, 2022
2897

Любите цирк, друзья

10:28, 14 февраля, 2022
3506

Январский грех Владимира Шумайлова

13:13, 31 января, 2022
4316

Второй пункт покупки вторсырья открылся в Ижевске

18:37, 28 января, 2022
5495

Налоговый вычет: вернуть своё

13:44, 14 января, 2022
4848

Единственный на всю страну

12:18, 05 января, 2022
5237

Сказка возвращается: Золушка снова в цирке

11:10, 30 декабря, 2021
5149

Статьи

В домах ижевской управляющей компании «ГУК» массово вышли из строя приборы учёта тепла

12:30, 27 апреля, 2022
3606

Что делать, когда умер близкий человек

10:20, 25 апреля, 2022
306

Навстречу 25-летнему юбилею «Белкамнефти»

10:40, 15 апреля, 2022
307

На Ижевской ТЭЦ-2 началась масштабная модернизация

10:52, 12 апреля, 2022
479

В Удмуртии начали взрывать лёд на реках

21:37, 08 апреля, 2022
711

Все ли авто выросли в цене? Что выгодно купить сегодня

16:17, 01 апреля, 2022
1179

Ижевчане получают странные бланки с призывом поделиться персональными данными

16:01, 31 марта, 2022
1002

Конституционный суд признал приоритетной оплату энергоресурсов на социально значимых объектах

16:37, 14 февраля, 2022
3173

В АО «ЭнергосбыТ Плюс» определили победителей акции «В Новый год — без долгов!»

15:26, 08 февраля, 2022
3096

Свет, который спасёт жизнь

14:05, 02 февраля, 2022
3993

Сейчас идеальный момент, чтобы инвестировать в биоразнообразие

11:37, 02 февраля, 2022
2800

Альтернативные виды энергии: плюсы и минусы

16:10, 25 января, 2022
4141

Зеленое наследие

17:10, 17 января, 2022
4475

Промышленный масштаб Удмуртии

18:15, 28 декабря, 2021
8102

Новый год — без долгов: учимся правильно выбирать кредитную карту

15:51, 28 декабря, 2021
5837

Лайфхаки: как эффективно пользоваться кредитной картой

15:51, 27 декабря, 2021
6106

2022 год станет знаковым для Ижевской ТЭЦ-2

17:07, 17 декабря, 2021
7655

«Бизнес-Успех»: истории победителей

23:22, 14 декабря, 2021
6591

«Золотой домкрат» для развития

11:43, 11 декабря, 2021
6448

«Бизнес в объективе»: ориентация на успех

21:15, 10 декабря, 2021
7467