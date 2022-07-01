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Знаете ли вы физику?

09:07, 08 июня, 2022

Знаете ли вы, в честь кого названы улицы Ижевска?

15:11, 22 апреля, 2022

Так говорил Жириновский

18:17, 08 апреля, 2022

Сможете ли вы узнать американский фильм по цитате из него?

15:01, 28 января, 2022

Известен ли вам русский рок?

17:26, 22 октября, 2021

Что вы знаете об оружии Победы — винтовке Мосина?

17:43, 15 сентября, 2021

Помните ли вы арифметику?

17:07, 13 сентября, 2021

Тест про осенние песни

09:39, 03 сентября, 2021

Лучше гор могут быть только горы

13:07, 26 августа, 2021

Занимательные флаги с ИА «Сусанин»

16:33, 20 августа, 2021

Где вы были в ночь с 18 на 21 августа?

16:52, 17 августа, 2021

Сможете ли вы узнать советский фильм по цитате из него?

15:38, 06 августа, 2021

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Хлопок в Удмуртии и борьба с «резиновыми квартирами» в России: новости к этому часу

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09:00, 06 июля, 2022

Жителей Удмуртии просят помочь установить личность погибшего мужчины по его останкам

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17:21, 06 июля, 2022

Житель Удмуртии получил 3,5 года колонии за угрозы взорвать гранату

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08:30, 06 июля, 2022

Названы самые переполненные школы Ижевска

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17:25, 05 июля, 2022

Бомба с украинского беспилотника упала на дом в Курской области

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Россия откажется от коронавирусных ограничений при въезде на территорию страны

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14:36, 04 июля, 2022

Алишер Усманов передумал разводиться с Ириной Винер

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13:42, 06 июля, 2022

В Санкт-Петербурге задержали начальника ГИБДД по городу и области

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11:58, 06 июля, 2022

Власти Хабаровского края объявили режим ЧС

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11:02, 07 июля, 2022

Газовики и нефтяники Норвегии начали массовую забастовку

15:13, 05 июля, 2022
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При беспорядках в Узбекистане погибли не менее 18 человек

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12:32, 04 июля, 2022

Эйфелеву башню могут демонтировать для спасения от ржавчины

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11:26, 05 июля, 2022

Из-за жары в Японии за неделю пострадали более 14 тысяч человек

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13:48, 05 июля, 2022

Я устал, я ухожу: премьер-министр Великобритании сообщил о своей отставке

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16:31, 07 июля, 2022

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Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта

13:19, 07 июля, 2022
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Как в Удмуртии люди пропадают

14:17, 17 июня, 2022
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Строго, но справедливо

12:01, 14 июня, 2022
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Жемчужина «сталинского ампира» на севере Удмуртии

16:58, 27 мая, 2022
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Выход есть всегда – это про вас?

14:44, 27 мая, 2022
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Молочное производство Удмуртии: риски и возможности

16:29, 24 мая, 2022
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Диалог с предприятиями Удмуртии: итоги визита представителей Компании «ЛУКОЙЛ» на производства республики

19:32, 17 мая, 2022
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Галина Кулакова: воля, труд, победа

17:08, 28 апреля, 2022
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Мясо как часть жизни человека

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Даешь переработку: третий «Экодом» появился в Ижевске

16:48, 16 марта, 2022
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Психолог для заключенного

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Один телефонный звонок

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Всегда готов: начальник ремонтной службы Удмуртского филиала «Т Плюс» занесён на Доску почёта Ижевска

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Ижевские энергетики стали донорами крови

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Будущее агропрома Удмуртии. Как в ИжГСХА готовят новых лидеров отрасли

09:00, 03 июня, 2022
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АО «ЭнергосбыТ Плюс» готов принять на прямые расчеты жителей, дома которых исключены из лицензии ООО «ГУК»

15:36, 31 мая, 2022
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В Удмуртии появилось представительство Национального Совета по корпоративному волонтёрству

16:35, 27 мая, 2022
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«Старт в IT» в Ижевске: открытая презентация

11:20, 25 мая, 2022
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Андрей Вагнер: в Ижевске ПАО «Т Плюс» запустило все механизмы по повышению качества теплоснабжения

16:20, 24 мая, 2022
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«Давно ли вы ходили в музей?»

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Регоператор Удмуртии открыл в Ижевске первый «Экопост»

19:20, 16 мая, 2022
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На службе с четвероногим другом

20:48, 07 мая, 2022
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В Удмуртии жителей начали штрафовать за самовольные подключения к электроэнергии

11:56, 05 мая, 2022
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В домах ижевской управляющей компании «ГУК» массово вышли из строя приборы учёта тепла

12:30, 27 апреля, 2022
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Что делать, когда умер близкий человек

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Навстречу 25-летнему юбилею «Белкамнефти»

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На Ижевской ТЭЦ-2 началась масштабная модернизация

10:52, 12 апреля, 2022
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В Удмуртии начали взрывать лёд на реках

21:37, 08 апреля, 2022
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Все ли авто выросли в цене? Что выгодно купить сегодня

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Ижевчане получают странные бланки с призывом поделиться персональными данными

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Конституционный суд признал приоритетной оплату энергоресурсов на социально значимых объектах

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