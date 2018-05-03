Ижевск «юрского периода»: чем запомнился экс-глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин

«Сусанин» сделал подборку самых запоминающихся моментов работы бывшего градоначальника.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин в четверг, 3 мая, написал заявление об отставке по собственному желанию. «Сусанин» решил вспомнить, чем запомнился теперь уже бывший руководитель столицы Удмуртии.

Юрий Тюрин родился 5 апреля 1957 года в поселке Ишеевка Ульяновской области. Окончил Ульяновский политехнический институт по специальности «Энергоснабжение промышленных предприятий» и в 1979 году начал свою карьеру на заводе «Ижсталь». 8 октября 2015 года на сессии Гордумы Ижевска его кандидатуру утвердили на пост главы Ижевска.

Тепло наших труб

С первыми сложностями Юрий Тюрин столкнулся уже зимой. Отопительный сезон 2015-2016 года оказался настоящей катастрофой для Ижевска. Из-за многочисленных порывов на теплосетях, оставшихся без отопления и горячей воды квартир, детских садов, школ, больниц в январе 2016 года был введен режим ЧС.

Тогда в столице Удмуртии побывал главный жилищный инспектор России Андрей Чибис, который назвал ситуацию с отоплением в Ижевске управленческим провалом республиканских властей. А заместитель полномочного представителя президента России в Поволжье Олег Мельниченко сравнил это с форменным безобразием.

По факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Ижевска своих обязанностей при подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Юрий Тюрин оказался в числе тех, кого вызвали на допрос.

18 февраля 2016 года в то время еще глава Удмуртии Александр Соловьев отправил в отставку вице-премьера республики Андрея Сивцова, которого до этого раскритиковал за слова об «отличной» ситуации в ЖКХ столицы региона.

Позже руководитель Следственного управления СК России по Удмуртской Республике Владимир Никешкин в эфире РСН рассказал, что бывшему заместителю главы администрации Ижевска предъявили обвинение за срыв отопительного сезона.

Ситуация вокруг «Удмуртских коммунальных систем» накалялась, и администрация города решила расторгнуть с ними договор. С таким заявлением Тюрин выступил 9 февраля 2016 года. Однако вскоре начались разговоры о том, чтобы отдать городские теплосети в концессию УКС. 19 декабря 2016 года подписали соглашение с ООО «Удмуртские коммунальные системы». Оно предусматривает финансирование реконструкции более 259 км теплосетей – это не менее 500 млн рублей ежегодно в течение всего периода действия договора – до 31 декабря 2032 года.

«Город-сугроб»

Немало неприятностей принес Юрию Тюрину снег. Так, в марте 2017 года известный блогер Илья Варламов назвал Ижевск «городом-сугробом».

«Всю зиму здесь вместо того, чтобы чистить улицы и вывозить снег, строили вдоль дорог и тротуаров сугробы. Мне кажется, они даже из соседних областей снег покупали, чтобы сугробы были повыше. Зато очень удобно, по слоям снега можно понять, сколько раз за зиму убирали улицы», - написал он в своем блоге.

Глава Удмуртии Александр Бречалов тоже неоднократно критиковал уборку снега с улиц города.

«Кошмар – другого слова не нахожу. <…> Сегодня утром рано я увидел ручьи из реагентов. Слов у меня нет. Решили инновационным путем пойти - не чистить, а залить гадостью», - сказал Бречалов.

Спасение утопающего…

Летом 2017 года Юрий Тюрин стал спасателем. Во время отдыха в Турции он вытащил из воды 69-летнего пенсионера из Хабаровска Александра Салина.

«Решил поплавать на волнах, заплыл метров на 200, и ногу начало сводить правую, развернулся, стал возвращаться, кое-как нащупал дно, но на одной ноге стоять неудобно. Меня стало сносить на камни, и я нахлебался воды», - рассказал «Сусанину» спасенный мужчина.

Позже бывшего градоначальника наградили медалью «За спасение погибающих на водах».

пресс-служба администрации Ижевска



Бульвар раздора

Долгие споры и переговоры пришлось вести бывшему мэру столицы Удмуртии во время благоустройства бульвара Гоголя, где работы начались еще в 2014 году. По пожеланиям горожан в проект неоднократно вносились правки и изменения, сроки открытия общественного пространства неоднократно переносились.

Осенью 2017 года первый этап ремонта бульвара был завершен.

«Все у нас практически получилось, хотя работа с жителями – это работа довольно-таки непростая. Обсуждая и создавая альтернативы, жители почувствовали себя абсолютными хозяевами, чего мы и добивались», - отметил Тюрин.

пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Депутатская этика

В ноябре 2017 года Гордуме Ижевска пришлось разбираться с депутатской этикой. Народный избранник от КПРФ Дмитрий Сурнин предложил Юрию Тюрину уйти в отставку. Такое заявление он сделал на 18-й сессии муниципального парламента.

У Сурнина возникло много вопросов после вынесения на рассмотрение депутатов проектного решения о правках в муниципальный бюджет на 2017-й и плановый период 2018 и 2019 года

«У нас нет претензий к тому, что вы (Юрий Тюрин – прим.ред.) порядочный или непорядочный, но у нас есть вопросы к вашей адекватности в системе управления. Поэтому у нас впереди рассмотрение бюджета, и этот вопрос очень остро встанет перед депутатами – принятие политики еще большего увеличения расходных обязательств в виде задолженности, которое влечет по сути банкротство муниципалитета, при нынешней ситуации. Тут я вам предлагаю все-таки серьезно задуматься о том, чтобы рассмотреть вопрос об отставке. Потому что, если это не произойдет, мы начнем реализовывать те действия, которые предусмотрены 131-м законом», - сказал Сурнин.

Такое заявление депутата от КПРФ позже проверила комиссия по этике и нашла в его словах нарушения.

«Сказбург»

Перед новым 2018 годом на Центральной площади Ижевска появился ледовый городок «Сказбург» - коммерческий проект бизнесмена Юрия Бычкова. Таким образом, глава города, вероятно, хотел убить двух зайцев: сэкономить городской бюджет и устроить досуг горожанам, но люди все равно остались недовольны.



Жителям города пришелся не по душе забор из горбыля, который вырос вокруг ледового городка.

"Сказбург" на Центральной площади Ижевска Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-09.

Отрицательно отозвался о «Сказбурге» и руководитель региона Александр Бречалов.

«То, что я увидел, мне не понравилось. Это не «минус» предпринимателю, то, что он вложился и сделал такой объект, это «минус» мэрии. Перегородить Центральную площадь так, сделать такой забор – эстетически это выглядит очень некрасиво», - сказал Бречалов.

Время сюрпризов

Ком претензий к Юрию Тюрину со стороны Александра Бречалова становился все больше и больше.

«Вот сейчас будет сюрприз для Юрия Александровича и для дорожных служб. Я сейчас набрал уже два десятка фотографий, как мы ямы заделываем, в итоге, я думаю, что и без уголовных дел не обойдемся. Ну просто безобразие – взяли блямбу такую ляпнули, а через два месяца она отвалится. Понимаете? А сколько она стоит?», - заявил глава Удмуртии на встрече с национально-культурными объединениями в апреле 2018 года.

Позже на пресс-конференции 24 апреля глава пояснил журналистам, что его не устраивает в работе Тюрина.

«Что касается Ижевска. Я бы разделил взаимоотношения города на «до» и «после». Наверное, до марта и после. Нареканий изначально было очень много. Невооруженным взглядом было понятно, что снег никто не вывозит. Но мы договорились со всеми главами муниципальных образований, что у нас будет некий период, чтобы встроиться в новую систему. Я не могу сказать, что у нас это получалось с Юрием Александровичем, но в целом получалось. Городом в принципе управлять сложно. По большей части задач мы вместе справлялись. Мы не ожидали каких-то подвигов. Но здесь произошли некоторые события, экстренный так называемый ремонт дорог – чушь и глупость полная. Никто не может ответить, зачем ремонтируют один и тот же участок дорог несколько раз. Сейчас, как и к некоторым другим главам, есть вопросы. Претензий становится больше. Есть моменты, которые без согласования с главой делать нельзя», - сказал Бречалов.

Комментируя свою отставку, Юрий Тюрин отметил, что такое решение ему далось непросто.

«Почти сорок лет жизни я отдал Удмуртии, начиная с 1979 года, с работы на заводе Ижсталь. Искренне желаю благополучия и процветания Удмуртской Республике и ее прекрасной столице. С тем темпом положительных изменений, который уверенно держит новая #КомандаУдмуртии, уверен, развитие и региона, и города не заставят себя ждать, они уже идут, эти процессы. Еще раз благодарю всех вас за поддержку», - написал Тюрин.