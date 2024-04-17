Председателем Верховного суда России стала Ирина Подносова

Москва. Должность председателя Верховного суда (ВС) России заняла Ирина Подносова. За ее назначение проголосовал 17 апреля Совет Федерации, пишет «Интерфакс».

Сообщается, что решение было принято сенаторами единогласно. Ранее кандидатуру Подносовой на пост главы ВС рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей России. 9 апреля соответствующее представление в Совфед внес президент РФ Владимир Путин.

Место председателя Верховного суда опустело 23 февраля после смерти в результате продолжительной болезни Вячеслава Лебедева. Он занимал эту должность с 25 декабря 1991 года, то есть практически всю современную историю России.

Ирина Подносова окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета в 1975 году. В 1990 году начала работать в судебной системе. В июне 2020 года была назначена на должность зампреда ВС РФ — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам.