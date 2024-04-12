Путин и Лукашенко заявили о согласии вернуться к стамбульскому соглашению с Украиной

Москва. Россия может вновь обсудить с Украиной договор, согласованный в Стамбуле. Такой вариант действий предложил президенту РФ его белорусский коллега Александр Лукашенко, и Владимир Путин с ним согласился, пишет Коммерсантъ.

Как передает пресс-служба Кремля, об этом Лукашенко говорил на встрече с российским лидером 11 апреля.

Президент Белоруссии напомнил, что на российско-украинских переговорах в Стамбуле в 2022 году стороны нашли ряд компромиссных решений, позволяющих остановить боевые действия. Однако потом западные политики убедили Киев отказаться от реализации соглашения.

«Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», — приводит пресс-служба Кремля слова Александра Лукашенко.

«Да, и с ним работать», — согласился Владимир Путин.

Напомним, в мае 2022 года в Стамбуле были проведены российско-украинские переговоры, на которых стороны пришли к предварительному варианту соглашения о прекращении огня. Однако вскоре после этого дипломатические контакты были прерваны, а в октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, если эту должность занимает Владимир Путин.