Служба единого заказчика появится в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии решили создать Службу единого заказчика (СЕЗ). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин рассказал, что СЕЗ будет отвечать за проведение строительства, реконструкций и капремонта объектов, которые сейчас находятся в ведении муниципалитетов и ведомств. Планируется, что таким образом новая структура существенно разгрузит муниципалитеты и ведомства.

Представители районов и городов Удмуртии, а также региональных министерств и ведомств уже обсудили, как они будут взаимодействовать с будущей организацией.

В результате участники обсуждения сошлись во мнении, что именно заказчик будет подавать заявку на строительство, ремонт или реконструкцию объекта, а при приёмке работ будут присутствовать уже обе стороны. Также было решено, что новая служба поможет решить вопрос с недостатком квалифицированных кадров.

«Важным этапом обсуждения стали барьеры, которые могут возникнуть в процессе взаимодействия между районами, министерствами и новой службой. А еще был сделан окончательный вывод о том, какие проблемы, которые в самом начале обозначили участники, можно решить благодаря созданию СЕЗ. Оказалось, что большинство вопросов снимаются», — заявила и. о. министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии Ольга Дубовцева.

В результате подготовленные участниками встречи презентации покажут правительству республики. Планируется, что Служба единого заказчика заработает в 2025 году.