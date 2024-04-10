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Глава Гагаузии пообещала в случае введения молдавских военных в регион обратиться к России

11:09, 10 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Глава Гагаузии пообещала в случае введения молдавских военных в регион обратиться к России
11:09, 10 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
187
0
#Молдавия\n#Россия\n#газ\n#Газпром\n#власть\n#обращение\n#помощь\n#военные\n#политика
Фото: kremlin.ru
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В начале марта лидер автономии Евгения Гуцул встречалась с Владимиром Путиным.

Комрат. Молдавия. Призвать на помощь Россию в случае введения молдавских войск в Гагаузию готова глава автономии Евгения Гуцул. Об этом она заявила в интервью РИА Новости, передает RT.

По мнению лидера Гагаузии, такое возможно в случае объявления регионом независимости от Молдавии.

«Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», — приводит агентство слова женщины-политика.

Гуцул напомнила, что в начале марта встречалась с президентом России, и Владимир Путин заверил ее в поддержке.

Также Евгения Гуцул назвала открытое в отношении ее уголовное дело политическим преследованием со стороны властей Молдавии. 

Кроме того, она объявила о планах Гагаузии перейти на прямые поставки газа от «Газпрома», минуя молдавских посредников.

Гагаузия – автономный регион на юге Молдавии со столицей в городе Комрат. Живущие в нем гагаузы – тюркоязычный этнос, исповедующий православие. Общая численность народа составляет около 250 тыс. человек, значительные общины гагаузов живут, кроме Молдавии, на Украине, в Болгарии, Румынии и Греции.

Напомним, в апреле премьер Румынии Чолаку заявил, что хотел бы видеть Молдавию частью своей страны.

11:09, 10 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
187
0
#Молдавия\n#Россия\n#газ\n#Газпром\n#власть\n#обращение\n#помощь\n#военные\n#политика