Глава Гагаузии пообещала в случае введения молдавских военных в регион обратиться к России

Комрат. Молдавия. Призвать на помощь Россию в случае введения молдавских войск в Гагаузию готова глава автономии Евгения Гуцул. Об этом она заявила в интервью РИА Новости, передает RT.

По мнению лидера Гагаузии, такое возможно в случае объявления регионом независимости от Молдавии.

«Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», — приводит агентство слова женщины-политика.

Гуцул напомнила, что в начале марта встречалась с президентом России, и Владимир Путин заверил ее в поддержке.

Также Евгения Гуцул назвала открытое в отношении ее уголовное дело политическим преследованием со стороны властей Молдавии.

Кроме того, она объявила о планах Гагаузии перейти на прямые поставки газа от «Газпрома», минуя молдавских посредников.

Гагаузия – автономный регион на юге Молдавии со столицей в городе Комрат. Живущие в нем гагаузы – тюркоязычный этнос, исповедующий православие. Общая численность народа составляет около 250 тыс. человек, значительные общины гагаузов живут, кроме Молдавии, на Украине, в Болгарии, Румынии и Греции.

Напомним, в апреле премьер Румынии Чолаку заявил, что хотел бы видеть Молдавию частью своей страны.