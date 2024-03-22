Американский политик и телеведущий сравнил выборы в России и США

Вашингтон. США. Претензии западных СМИ по поводу выборов президента России в 2024 году прокомментировал американский политик, ведущий RT Рик Санчес. Он сравнил высказываемые обвинения с действиями лидеров Демократической партии США в 2020 году.

По его словам, в 2020 году в ходе в США демократы заставили выйти из гонки кандидата, который был популярнее американского лидера Джо Байдена. Речь идет о Пите Буттиджиче.

«Они консолидировали делегатов, связанных обещанием голосовать за определенного кандидата, чтобы добиться как раз того результата, который им нужен. Затем партийные аппаратчики пообщались с такими людьми, как например, Пит Буттиджич, который на тот момент был популярнее Байдена. Они добились того, чтобы он вышел из гонки и поддержал Байдена», — отметил Рик Санчес.

Также он напомнил, что деятелям Республиканской партии, занимая выборную должность, нельзя критиковать экс-лидера США Дональда Трампа. Иначе их карьера сразу полетит под откос.

Оценку западным телевидением выборов в России Санчес охарактеризовал как «истерику».

«Я просто думаю: если мы собираемся швыряться камнями в чьи-то так называемые электоральные манипуляции и авторитаризм, возможно, вначале нам нужно обшить досками собственный стеклянный дом?» — приводит слова политика RT.