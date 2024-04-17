Вывод российских миротворцев из Карабаха подтвердил помощник Алиева

Баку. Азербайджан. Процесс вывода российских миротворцев проходит по решению высшего руководства России и Азербайджана. Об этом заявил 17 апреля помощник азербайджанского президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики в его администрации Хикмет Гаджиев, пишет Коммерсантъ со ссылкой на государственное азербайджанское агентство «АзерТадж».

Какое время займет процесс вывода, сказано не было. Гаджиев лишь дал понять, что российские военные уже начали покидать линию разграничения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Ранее эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В состав российского контингента входят 1960 солдат и офицеров, они были введены на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией от 10 ноября 2020 года. Их мандат должен был действовать до 2025 года.

Напомним, Нагорно-Карабахская республика была официально упразднена после военной операции Азербайджана, проведенной в сентябре 2023 года.