Жителям Удмуртии пояснили, для чего в регионе создали управление клиентоцентричности

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов объяснил, чем будет заниматься новое в республике управление клиентоцентричности, сервис-дизайна и бережливого управления.

Напомни, что о новом управлении стало известно в начале марта. Проект реализуется по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина.

«Клиентоориентированность и клиентоцентричность — это концентрация на проблемах людей и поиск наиболее быстрого решения» — заявил Ярослав Семенов.

Таким образом, управление будет помогать местным жителям автоматически решать их жизненные ситуации. Например, при рождении третьего ребенка люди должны были собрать ряд документов для получения льготы. А теперь появится механизм, благодаря которому эта информация автоматически появится в государственных органах и родитель сразу станет субъектом предоставления той или иной льготы.

«Клиентоцентричность и клиентоориентированность — это то, что ставится во главу, когда государственный аппарат должен работать автоматически, без каких-то действий со стороны гражданина», — прокомментировал председатель правительства Удмуртии.