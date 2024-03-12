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Жителям Удмуртии пояснили, для чего в регионе создали управление клиентоцентричности

17:59, 12 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жителям Удмуртии пояснили, для чего в регионе создали управление клиентоцентричности
17:59, 12 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
467
0
#Удмуртия\n#власть\n#помощь\n#люди\n#проблемы
Фото: ИА «Сусанин»
467
0

Этот орган госвласти будет помогать людям в решении сложных жизненных ситуаций.

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов объяснил, чем будет заниматься новое в республике управление клиентоцентричности, сервис-дизайна и бережливого управления. 

Напомни, что о новом управлении стало известно в начале марта. Проект реализуется по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина. 

«Клиентоориентированность и клиентоцентричность — это концентрация на проблемах людей и поиск наиболее быстрого решения» — заявил Ярослав Семенов. 

Таким образом, управление будет помогать местным жителям автоматически решать их жизненные ситуации. Например, при рождении третьего ребенка люди должны были собрать ряд документов для получения льготы. А теперь появится механизм, благодаря которому эта информация автоматически появится в государственных органах и родитель сразу станет субъектом предоставления той или иной льготы.

«Клиентоцентричность и клиентоориентированность — это то, что ставится во главу, когда государственный аппарат должен работать автоматически, без каких-то действий со стороны гражданина», — прокомментировал председатель правительства Удмуртии. 

17:59, 12 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
467
0
#Удмуртия\n#власть\n#помощь\n#люди\n#проблемы