Верховный суд США запретил отстранять Трампа от пpаймериз

Вашингтон. США. Отстранение экс-президента США Дональда Трампа от праймериз в штате Колорадо является незаконным. Такое решение вынес Верховный суд (ВС) США, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Hill.

Как объяснили в ВС, отстранять от выборов на основании 14-й поправки к Конституции США может Конгресс, но не суды отдельных штатов. На основании данного вердикта могут быть оспорены и другие попытки исключить Трампа из праймериз Республиканской партии на местах, пишут американские СМИ.

Отмечается, что решение Верховного суда было опубликовано за сутки до «супервторника». Предварительные выборы в этот день, 5 марта, должны пройти сразу в 16 штатах, в том числе Колорадо. Напомним, суд последнего штата в декабре 2023 года запретил Трампу участвовать в праймериз республиканцев, обвинив его в причастности к мятежу.