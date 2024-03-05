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Верховный суд США запретил отстранять Трампа от пpаймериз

12:11, 05 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Верховный суд США запретил отстранять Трампа от пpаймериз
12:11, 05 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#США\n#власть\n#политика\n#суд\n#президент\n#партии\n#праймериз\n#голосование\n#выборы\n#Дональд Трамп
Фото: pxhere.com
37
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Это произошло в канун предварительных выборов в 16 штатах.

Вашингтон. США. Отстранение экс-президента США Дональда Трампа от праймериз в штате Колорадо является незаконным. Такое решение вынес Верховный суд (ВС) США, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Hill.

Как объяснили в ВС, отстранять от выборов на основании 14-й поправки к Конституции США может Конгресс, но не суды отдельных штатов. На основании данного вердикта могут быть оспорены и другие попытки исключить Трампа из праймериз Республиканской партии на местах, пишут американские СМИ.

Отмечается, что решение Верховного суда было опубликовано за сутки до «супервторника». Предварительные выборы в этот день, 5 марта, должны пройти сразу в 16 штатах, в том числе Колорадо. Напомним, суд последнего штата в декабре 2023 года запретил Трампу участвовать в праймериз республиканцев, обвинив его в причастности к мятежу.

12:11, 05 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#США\n#власть\n#политика\n#суд\n#президент\n#партии\n#праймериз\n#голосование\n#выборы\n#Дональд Трамп