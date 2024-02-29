Из бойцов СВО будут готовить новые управленческие кадры России

Москва. Новую элиту России должны составить участники и ветераны специальной военной операции. Для их подготовки к управлению предприятиями и регионами будет реализована кадровая программа «Время героев», заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

Подавать заявки на участие в ней можно будет с 1 марта 2024 года. Преподавателями станут сотрудники федеральных ведомств и администрации президента. Для прохождения указанных курсов требуется наличие высшего образования и опыта работы на руководящей должности.

При этом ветераны и участники СВО смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих российских вузах, заявил президент. Также они получат приоритет при поступлении в военные училища, отметил Владимир Путин. Кроме того, герои спецоперации могут проявить себя в наставничестве молодежи, считает глава государства.