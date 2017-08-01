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      Глава Ижевска Юрий Тюрин спас тонущего человека в Турции

      10:01, 01 августа, 2017
      10:01, 01 августа, 2017
      559
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      #общество\n#Ижевск\n#Турция
      Фото: @arzik2
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      Благодарный спасенный написал письмо в администрацию Президента.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин во время отпуска в Турции спас тонущего человека. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» 69-летний пенсионер из Хабаровска Александр Салин, в середине июня он отдыхал в Сиде.

      19 июня, несмотря на штормовую погоду, бывший моряк решил поплавать. «Решил поплавать на волнах, заплыл метров на 200, и ногу начало сводить правую, развернулся, стал возвращаться, кое-как нащупал дно, но на одной ноге стоять неудобно. Меня стало сносить на камни, и я нахлебался воды», - поделился он. Заметили утопающего благодаря часам, которые блеснули на солнце. Отдыхавший неподалеку мужчина вытащил Александра Салина на берег и оказал первую медицинскую помощь. Спасителем был глава Ижевска Юрий Тюрин.

      С отеком легких и переохлаждением Александр Иванович попал в турецкий госпиталь, где пробыл всего сутки – страховая компания отказалась оплачивать дальнейшее лечение. Еще пять дней пенсионер с высокой температурой провел в гостиничном номере.

      Юрий Тюрин к тому моменту уже покинул Турцию, однако попросил свою семью привезти Салина в Ижевск на лечение. В столице Удмуртии мужчина провел две недели в стационаре 1 РКБ, а после отправился в Ульяновск к родственникам.

      А в Ульяновске бывший моряк отправился в приемную Президента России с просьбой наградить спасителя. «Мне посоветовали отправить заказным письмом. На днях в администрацию Президента оно должно дойти. Если бы не Юрий Александрович… Я ему безмерно благодарен. Надеюсь, к Президенту попадет это письмо, и он наградит его», - рассказал Александр Иванович.

      Этот отпуск Александру Салину запомнится надолго. Человек, отдавший большую часть жизни службе на флоте, едва не погиб в воде. «Второй раз такая судорога. Такое первый раз было в начале службы, я тогда нырял на глубину. Но тогда молодой был, сильный, выплыл», - вспоминает пенсионер. 

      10:01, 01 августа, 2017
      559
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Турция

       

       

       

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