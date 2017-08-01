Глава Ижевска Юрий Тюрин спас тонущего человека в Турции

Благодарный спасенный написал письмо в администрацию Президента.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин во время отпуска в Турции спас тонущего человека. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» 69-летний пенсионер из Хабаровска Александр Салин, в середине июня он отдыхал в Сиде.

19 июня, несмотря на штормовую погоду, бывший моряк решил поплавать. «Решил поплавать на волнах, заплыл метров на 200, и ногу начало сводить правую, развернулся, стал возвращаться, кое-как нащупал дно, но на одной ноге стоять неудобно. Меня стало сносить на камни, и я нахлебался воды», - поделился он. Заметили утопающего благодаря часам, которые блеснули на солнце. Отдыхавший неподалеку мужчина вытащил Александра Салина на берег и оказал первую медицинскую помощь. Спасителем был глава Ижевска Юрий Тюрин.

С отеком легких и переохлаждением Александр Иванович попал в турецкий госпиталь, где пробыл всего сутки – страховая компания отказалась оплачивать дальнейшее лечение. Еще пять дней пенсионер с высокой температурой провел в гостиничном номере.

Юрий Тюрин к тому моменту уже покинул Турцию, однако попросил свою семью привезти Салина в Ижевск на лечение. В столице Удмуртии мужчина провел две недели в стационаре 1 РКБ, а после отправился в Ульяновск к родственникам.

А в Ульяновске бывший моряк отправился в приемную Президента России с просьбой наградить спасителя. «Мне посоветовали отправить заказным письмом. На днях в администрацию Президента оно должно дойти. Если бы не Юрий Александрович… Я ему безмерно благодарен. Надеюсь, к Президенту попадет это письмо, и он наградит его», - рассказал Александр Иванович.

Этот отпуск Александру Салину запомнится надолго. Человек, отдавший большую часть жизни службе на флоте, едва не погиб в воде. «Второй раз такая судорога. Такое первый раз было в начале службы, я тогда нырял на глубину. Но тогда молодой был, сильный, выплыл», - вспоминает пенсионер.