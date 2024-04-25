От поставок оружия из Азербайджана на Украину открестился Алиев

Баку. Азербайджан. Киев не раз просил и просит Баку помочь ей с вооружениями, но всегда получал отказ. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает RT со ссылкой на ТАСС.

На встрече со студентами в Баку Алиев также отметил, что Азербайджан оказывает Украине гуманитарную помощь.

В конце прошлого года сообщалось, что ее объем с начала спецоперации России составил 34 млн долларов США (около 3 млрд 131 млн рублей).

Агентство напоминает, что месяц назад Министерство оборонной промышленности Азербайджана выступало с опровержением информации об отправке на Украину в 2022 и 2023 годах минометных снарядов. Перед этим азербайджанская компания Palladium не подтвердила сообщения о производстве снарядов для ВСУ.