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От поставок оружия из Азербайджана на Украину открестился Алиев

15:29, 25 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
От поставок оружия из Азербайджана на Украину открестился Алиев
15:29, 25 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Азербайджан\n#Украина\n#гуманитарная помощь\n#власть\n#президент\n#оружие
Фото: pxhere.com
79
0

В то же время он не отрицает оказание Баку «гуманитарной помощи» Киеву.

Баку. Азербайджан. Киев не раз просил и просит Баку помочь ей с вооружениями, но всегда получал отказ. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает RT со ссылкой на ТАСС.

На встрече со студентами в Баку Алиев также отметил, что Азербайджан оказывает Украине гуманитарную помощь.

В конце прошлого года сообщалось, что ее объем с начала спецоперации России составил 34 млн долларов США (около 3 млрд 131 млн рублей).

Агентство напоминает, что месяц назад Министерство оборонной промышленности Азербайджана выступало с опровержением информации об отправке на Украину в 2022 и 2023 годах минометных снарядов. Перед этим азербайджанская компания Palladium не подтвердила сообщения о производстве снарядов для ВСУ.

15:29, 25 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Азербайджан\n#Украина\n#гуманитарная помощь\n#власть\n#президент\n#оружие