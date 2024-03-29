После 100 лет запрета британским военным разрешили носить бороды

Лондон. Великобритания. В британской армии отменили запрет на ношение бород, действовавший в течение 100 лет. Указ об этом подписал король Карл III, передает «МИР 24» со ссылкой на Telegraph.

Документ вступил в силу 29 марта – с расчетом, чтобы военные успели обзавестись растительностью на лице за время пасхального отпуска. При этом солдаты и офицеры, пожелавшие иметь бороды, обязаны содержать их в опрятном и постриженном виде, говорится в сообщении.

Отмечается также, что одной из причин нововведения является недобор в вооруженные силы Соединенного Королевства. Представители ряда национальностей и конфессий, считающие бороды неотъемлемым атрибутом мужчины и воина, теперь смогут беспрепятственно поступать на службу в армии.