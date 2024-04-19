Израиль атаковал авиабазу в центральной части Ирана

Исфахан. Иран. Военно-воздушная база Ирана неподалеку от города Исфахан подверглась атаке со стороны Израиля. Объект расположен в центральной части страны, пишет Коммерсантъ со ссылкой на New York Times.

Удары были нанесены в ночное время. Сообщается, что в Исфахане работали системы ПВО. По заявлениям иранских военных, жертв и разрушений нет. Информации от Израиля о результатах налета пока не поступало.

Тем временем Международное агентство по ядерной энергетике (МАГАТЭ) сообщило, что в результате ударов со стороны Израиля ядерные объекты Ирана не пострадали. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны к сдержанности.

Bloomberg ранее сообщал, что власти Израиля 18 апреля предупредили США, что атакуют Иран в ближайшие двое суток. Таким образом Тель-Авив собирался отомстить за удар Ирана по Израилю в ночь на 14 апреля. Тогда по военным объектам на территории еврейского государства было выпущено более 300 беспилотников и ракет. Большинство из них были отражены средствами ПВО, но часть смогла поразить как минимум одну базу ВВС.

В свою очередь, это нападение было спровоцировано израильским обстрелом 1 апреля консульства Ирана в Сирии. Тогда погибли 2 иранских генерала и 5 офицеров.