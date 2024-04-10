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Атаки ВСУ на российские НПЗ попросил прекратить глава Пентагона

12:14, 10 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Атаки ВСУ на российские НПЗ попросил прекратить глава Пентагона
12:14, 10 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#США\n#Украина\n#помощь\n#оружие\n#НАТО\n#СВО\n#спецоперация\n#Пентагон\n#власть\n#политика\n#экономика\n#обстрел\n#нефть
Фото: flickr.com
83
0

По словам Ллойда Остина, это опасно для мировой экономики.

Вашингтон. США. Обстрелы нефтеперерабатывающих заводов в России со стороны Украины угрожают мировой экономике. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в Сенате, передает «Рен ТВ»

По мнению главы Пентагона, в конфликте с Москвой Киеву следует сосредоточиться на военных целях.

Более того, Ллойд Остин высказался о понимании позиции России, считающей неприемлемым вступление Украины в НАТО. Также с точки зрения Москвы нет ничего хорошего в приеме в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, добавил министр.

Телеканал сообщает также о словах Остина относительно финансирования Украины из американского бюджета. Шеф Пентагона пообещал сенаторам, что в случае выделения помощи Киеву, речь пойдет не о деньгах, а о вооружении и боеприпасах, причем отпущенные на их производство миллиарды долларов достанутся американским военно-промышленным компаниям. 

12:14, 10 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#США\n#Украина\n#помощь\n#оружие\n#НАТО\n#СВО\n#спецоперация\n#Пентагон\n#власть\n#политика\n#экономика\n#обстрел\n#нефть