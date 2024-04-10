Атаки ВСУ на российские НПЗ попросил прекратить глава Пентагона

Вашингтон. США. Обстрелы нефтеперерабатывающих заводов в России со стороны Украины угрожают мировой экономике. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в Сенате, передает «Рен ТВ».

По мнению главы Пентагона, в конфликте с Москвой Киеву следует сосредоточиться на военных целях.

Более того, Ллойд Остин высказался о понимании позиции России, считающей неприемлемым вступление Украины в НАТО. Также с точки зрения Москвы нет ничего хорошего в приеме в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, добавил министр.

Телеканал сообщает также о словах Остина относительно финансирования Украины из американского бюджета. Шеф Пентагона пообещал сенаторам, что в случае выделения помощи Киеву, речь пойдет не о деньгах, а о вооружении и боеприпасах, причем отпущенные на их производство миллиарды долларов достанутся американским военно-промышленным компаниям.