В России запустят новый нацпроект «Семья»

Москва. В России необходимо реализовать новый нацпроект «Семья». С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию, прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, проект можно запустить с 2025 года. На его реализацию будут направлены 75 млрд рублей в срок до 2030 года. При этом поддержка будет оказана в приоритетном порядке 39 регионам, где уровень рождаемости ниже среднего по стране. Речь идет главным образом о центральной России и северо-западе ее европейской части, пояснил Владимир Путин.

Также президент предложил продлить действие программы материнского капитала. Она была рассчитана на срок до 2026 года. Глава государства считает необходимым продолжить выплачивать маткапитал как минимум до 2030 года.

Еще одно предложение, упомянутое в послании: продление программы семейной ипотеки под 6% до 2030 года.

Президент России начал зачитывать послание Федеральному собранию 29 февраля в полдень МСК в Гостином дворе в Москве. Напомним, оно является программным политико-правовым документом и содержит конкретные предложения в плане принятия законов на ближайший год.