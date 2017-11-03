Ночь перед торжеством: в Ижевске откроют бульвар Гоголя, который строили почти 3 года

«Сусанин» вспоминает новейшую историю благоустройства, которая длилась несколько лет.

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 4 ноября, в столице Удмуртии состоится открытие бульвара Гоголя, территорию которого начали благоустраивать еще в 2014 году. За это время проект несколько раз менялся, жители в спорах с застройщиком просили помощи у бывшего сити-менеджера Дениса Агашина, находящегося сейчас под домашним арестом Александра Соловьева (бывший глава Удмуртии), нынешнего главы города Юрия Тюрина. По бульвару прогуливался и руководитель республики Александр Бречалов, заступивший на свой пост в апреле 2017 года. Но обо всем по порядку.

В феврале 2014 года власти Ижевска рассказали о том, что на бульваре Гоголя проведут работы по благоустройству. Тогда Михаил Тарасов, руководивший управлением благоустройства и транспорта администрации Ижевска, заявил, что специалисты готовят необходимые проектные документы.

«Важно первым этапом доделать перекладку сетей и коммуникаций, это небольшой участок электроснабжения, и участок водоснабжения, который связан с обустройством парковки между зданиями театра и музыкального училища. В летний период будем выходить на отдельные планировочные решения, на обустройство пешеходных дорожек, обустройство скамеек, и уже осенью высадка деревьев», - рассказал в феврале 2014 года Михаил Тарасов.

По его словам, благоустройство не предполагало вырубки большого количества старых деревьев. Насаждения должны были убирать только в тех местах, где пройдут дороги и, если потребуется, - на парковке.

«Все, что касается аллей, все, что касается территории самого сквера, здесь все деревья, даже если они на сегодня выглядят аварийными и имеют признаки аварийности, мы договорились, что мы их сохраняем. Порядка 200 деревьев точно будет высаживаться, с кустарниками, плюс те 236 (деревьев – прим. ред.), которые сохраняются», - пояснил Михаил Тарасов.

Новые деревья на бульваре планировали высадить еще в октябре-ноябре 2014 года, а показать обновленный сквер во всей красе ижевчанам должны были весной 2015 года.

В итоге строительная техника появилась на бульваре летом 2014 года. Тогда и возникли первые разногласия между местными жителями, строителями и администрацией Ижевска.

Строительные работы начались на бульваре Гоголя в Ижевске Горожане считают, что заявленная перекладка сетей и коммуникаций лишь прикрытие для строительства банка рядом с музучилищем.

По мнению инициативной группы граждан, работу по перекладке сетей и коммуникаций затеяли для прикрытия строительства здесь здания банка. Об этом «Сусанину» рассказывала Людмила Сабурова.

Рабочие в свою очередь утверждали, что действуют в соответствии с утвержденным планом и не собираются повреждать или вырубать деревья. О том, кто заказал работы, которые они выполняют, и на какой площади они будут произведены, строители не говорили.

Уже в июле 2014 года на тот момент врио главы Удмуртии Александр Соловьев пообещал местным жителям помочь в решении проблемы.

«Противостояние между инициативной группой во главе с активисткой Людмилой Сабуровой и городскими властями длится уже не первый год. Еще в 2011 году была проведена кампания против строительства на части бульвара здания банка. Летом следующего года на бульваре прошла встреча местных жителей с руководителями ижевской администрации, на которой были достигнуты устраивающие обе стороны договоренности», - отчиталась пресс-служба руководителя региона летом 2014 года.

Проблемы возникли из-за того, что активистам представили план реконструкции бульвара, но он неоднократно корректировался без учета мнения жильцов. Обещания руководства столицы о сохранении территории не были выполнены, потому что администрация Ижевска дала разрешение на строительство здания с парковкой.

Через пару недель глава горадминистрации Денис Агашин в своем блоге написал, что на бульвар потратят 46 млн рублей.

Через некоторое время Соловьев лично приехал на эту территорию, где жители донесли до него свою позицию, а он пообещал разобраться в ситуации детально и создал рабочую группу по разрешению конфликта.

Позднее состоялась встреча Агашина и Соловьева, на которой руководитель республики настоял на том, чтобы общественное пространство стало исключительно парковой зоной без новой застройки.

«Я против этой стройки», - рассказал в августе 2014 года Александр Соловьев.

В итоге в сентябре конфликт вышел на новый уровень. Жители из-за начавшейся вырубки деревьев вызвали полицейских, которые начали проверку.

Полиция Ижевска начала проверку по факту вырубки деревьев на бульваре Гоголя в 5 утра Uploaded by ИА Сусанин on 2014-09-16.

Активистка Майя Пермитина рассказала «Сусанину», что строители сделали из вырубленных деревьев столбики, на которые установили забор. Под вырубку попали в том числе и деревья, которые посадили в 1943 году выпускники артиллерийского училища, ушедшие на фронт.

Реакция властей Ижевска последовала практически незамедлительно. Уже через два дня начальник УБиТа Михаил Тарасов рапортовал журналистам о том, что работы застройщик начал без уведомления. Это можно считать недружественным шагом по отношению к жильцам близлежащих домов. Застройщику предлагали выкупить у него участок или обменять на другой, но он, обещав подумать над вариантами, все-таки начал работы.

Отметим, что здание пыталась возвести компания ООО «Строй-капитал», которой земельный участок был отдан в аренду до июня 2015 года.

После этого на бульваре начались одиночные пикеты, а работы продолжались, несмотря на некоторые ограничения от ГИБДД и администрации города.

Власти Ижевска в свою очередь решили отозвать разрешение на строительство офисного центра из-за поступившего представления от прокуратуры. Об этом сообщала пресс-служба администрации со ссылкой на сити-менеджера Дениса Агашина.

Чуть позже на стройке начали забивать сваи, а через несколько дней часть строительной техники с бульвара исчезла, власти города рассказали о том, что котлован будет засыпан застройщиком за 7 дней. Котлован и вправду начали засыпать, а позднее демонтировали и забор.

В итоге точка в споре между строителями и жителями была поставлена в конце сентября 2014 года, когда на территории бульвара осталась одна- единственная бытовка.

Через несколько месяцев после того, как активное противостояние закончилось, застройщик решил подать иск в суд с требованием признать решение горадминистрации об отмене стройки незаконным.

Сначала заседание перенесли из-за нехватки документов, но в итоге суд отказался признавать незаконным отзыв разрешения. Это произошло уже весной 2015 года.

Какое-то время бульвар существовал в привычном для многих горожан состоянии, а осенью 2015 теперь уже глава республики Александр Соловьев заявил, что на благоустройство потребуется 50 млн рублей. Реконструкцию должны были начать в 2016 году.

Проект несколько раз обсуждали в ходе публичных слушаний. На его территорию приезжал и глава города Юрий Тюрин.

В итоге в июле 2016 года власти оповестили жителей о том, что бульвар готов к реконструкции. На градсовете первый замглавы администрации Ижевска Ильдар Бикбулатов заявил, что вопрос по проектной документации практически решили.

«Мы провели несколько встреч, после которых сблизили позиции сторон по данному вопросу. На данный момент существует лишь проблема с проектным решением. Театр кукол против одного из них. По остальной территории позиции схожие», - заявил в июле 2016 года Бикбулатов.

Осенью 2016 года обновленный бульвар горожане так и не увидели, а в октябре на сайте госзакупок появилась документация, согласно которой город готов был выделить на благоустройство 37 млн 297 тыс. 690 рублей.

Заказчиком работ являлась МКУ Ижевска «Служба благоустройства и транспорта».

Окончание работ, согласно документу, было запланировано на 1 ноября 2017 года. Источник финансирования – бюджет города.

На протяжении всего этого времени администрация принимала предложения к проекту благоустройства. Проектно-сметную документацию разрабатывала компания «Вират».

Из общего количества работ, по информации пресс-службы администрации Ижевска, в итоге исключили работы по устройству стоянки со стороны Советской, так как не решили вопрос о переводе участка в земли общего пользования. Также не стали выполнять расширение проезда вдоль дома № 216б по ул. Коммунаров и устройство газона, относящиеся к придомовой территории.

«Кроме того, рулонный газон, предусмотренный проектом, заменен на партерный с засевом трав», - сообщалось на официальном сайте города.

В итоге весной уже 2017 года власти Ижевска доложили о том, что бульвар будет благоустроен в рамках реализации федеральной программы «Городская среда» (масштабный проект по обустройству общественных пространств, инициированный членами партии «Единая Россия». Проект впервые реализуется в России, на его реализацию из федерального бюджета выделяется 20 млрд рублей, которые распределены по 72 российским регионам). На эти работы выделили 44 млн рублей, в том числе 30,6 млн - из федерального бюджета, 13,7 млн - из республиканского бюджета, 494 тыс. рублей - из муниципального бюджета.

Проектно-сметная документация прошла соответствующую экспертизу, а 27 апреля были проведены общественные слушания по проекту реконструкции, в ходе которых было получено более 20 предложений, которые постарались учесть.

В апреле на территории сквера побывал и врио главы Удмуртии Александр Бречалов, который начал исполнять свои обязанности в начале месяца после того как Александра Соловьева этапировали в Москву по подозрению в получении крупной взятки.

«Субботним днём прогулялись по Бульвару Гоголя в Ижевске - в скором времени он преобразится», - написал тогда в своем Твиттере руководитель региона.

В мае бульвар своими глазами увидел известный блогер Илья Варламов, который раскритиковал власти, написав, что «в Ижевске хотят сделать гадость».

В частности Варламова интересовал вопрос, как зимой с бульвара будут убирать снег, как будет осуществляться отвод поверхностных вод и «непонятно, как будут организованы мероприятия для маломобильных групп населения».

«Информация о пандусах и отметках на Генеральном плане отсутствуют», - написал тогда в своем ЖЖ Варламов.

На рубеже весны и лета было объявлено, что работы по благоустройству начнутся 1 июля. Об этом говорилось в сообщении пресс-службы городской администрации со ссылкой на Юрия Тюрина, который летом был вынужден проводить рабочие встречи с подрядчиком и жильцами, чтобы контролировать процесс благоустройства.

Судьба бульвара Гоголя Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-28.

В итоге бульвар постепенно приобретал обновленный вид. На территории рядом с 3 корпусом УдГУ стали появляться дорожки из брусчатки, новые скамейки, освещение.

К началу осени работы закончить не удалось. По планам это должно было произойти 30 сентября, но подрядчик не успел выполнить все корректировки. Сроки открытия бульвара переносились несколько раз, пока новый начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артем Богданов, являвшийся в 2014 году советником Агашина, не объявил о том, что торжественное открытие бульвара состоится в День народного единства, 4 ноября.

Глава Ижевска Юрий Тюрин рассказал, что жители Ижевска активно включились в работу по благоустройству, из-за чего приходилось несколько раз останавливать строительство. По словам главы города Юрия Тюрина, люди высказывали свое видение того, как должна выглядеть эта территория, что замедляло работу.

«Все у нас практически получилось, хотя работа с жителями – это работа довольно-таки непростая. Обсуждая и создавая альтернативы, жители почувствовали себя абсолютными хозяевами, чего мы и добивались», - сказал Тюрин.