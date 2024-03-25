После заявления о своем онкозаболевании Кейт Миддлтон уехала из Виндзорского дворца

Виндзор. Великобритания. Признавшаяся в том, что страдает раком, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отбыла в неизвестном направлении из дворца в Винздоре. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Mirror.

Издание сообщает, что супруга наследника престола вместе с мужем принцем Уильямом и детьми – 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи — улетела на вертолете. Издание предполагает, что семья направилась в поместье Анмер-Холл в Норфолке.

О своем заболевании 42-летняя Кейт Мидллтон заявила сама 22 марта 2024 года. В настоящее время она проходит курс профилактической химиотерапии. В своем видеообращении принцесса Уэльская рассказала, что во время операции на внутренних органах 16 января ей удалили новообразование. Позднее медики установили его злокачественную природу и поставили диагноз – рак. Кейт добавила, что о своем недуге рассказала детям, что потребовало от нее и мужа много времени и моральных усилий.

Этим она объяснила свою пропажу из публичного поля в январе 2024 года.

С 10 марта в СМИ и соцсетях начали появляться снимки принцессы, которые вызвали сомнения в их подлинности и подлили масла в огонь распространявшимся слухам о тяжелой болезни жены наследника британского престола. С 16 марта принц Уильям с супругой и детьми начал вновь появляться на людях. Пресс-служба королевской семьи между тем до последнего продолжала скрывать недуг Кейт Мидллтон, объясняя ее исчезновение участием «в новом проекте».

Добавим, ранее онкозаболевание выявили также у короля Великобритании Карла III.