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После заявления о своем онкозаболевании Кейт Миддлтон уехала из Виндзорского дворца

10:07, 25 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
После заявления о своем онкозаболевании Кейт Миддлтон уехала из Виндзорского дворца
10:07, 25 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
255
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#Великобритания\n#власть\n#здоровье\n#слухи\n#СМИ\n#правда\n#онкология\n#рак\n#монархия
Фото: wikipedia.org/Royal Navy
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О том, что у принцессы Уэльской обнаружили рак, стало известно 22 марта.

Виндзор. Великобритания. Признавшаяся в том, что страдает раком, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отбыла в неизвестном направлении из дворца в Винздоре. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Mirror.

Издание сообщает, что супруга наследника престола вместе с мужем принцем Уильямом и детьми – 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи — улетела на вертолете. Издание предполагает, что семья направилась в поместье Анмер-Холл в Норфолке.

О своем заболевании 42-летняя Кейт Мидллтон заявила сама 22 марта 2024 года. В настоящее время она проходит курс профилактической химиотерапии. В своем видеообращении принцесса Уэльская рассказала, что во время операции на внутренних органах 16 января ей удалили новообразование. Позднее медики установили его злокачественную природу и поставили диагноз – рак. Кейт добавила, что о своем недуге рассказала детям, что потребовало от нее и мужа много времени и моральных усилий.

Этим она объяснила свою пропажу из публичного поля в январе 2024 года. 

С 10 марта в СМИ и соцсетях начали появляться снимки принцессы, которые вызвали сомнения в их подлинности и подлили масла в огонь распространявшимся слухам о тяжелой болезни жены наследника британского престола. С 16 марта принц Уильям с супругой и детьми начал вновь появляться на людях. Пресс-служба королевской семьи между тем до последнего продолжала скрывать недуг Кейт Мидллтон, объясняя ее исчезновение участием «в новом проекте».

Добавим, ранее онкозаболевание выявили также у короля Великобритании Карла III.

10:07, 25 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
255
0
#Великобритания\n#власть\n#здоровье\n#слухи\n#СМИ\n#правда\n#онкология\n#рак\n#монархия